Co.opmart tặng quà cho phái đẹp

Không chỉ chuẩn bị những phần quà xinh xắn, thay lời yêu thương gửi đến một nửa thế giới nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, hơn 800 điểm bán của Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket, Co.op Online trên toàn quốc còn có nhiều khuyến mãi, quà tặng cùng dịch vụ dành riêng cho khách hàng nữ trong dịp đặc biệt này.

Xu hướng tiết kiệm chi tiêu

Vừa thấy thông báo tăng giá điện từ ngày 11-10, chị Trần Thị Hải Yến (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) lập tức quán triệt chồng, con phải tận dụng ánh sáng và không khí tự nhiên, giảm thời gian sử dụng máy lạnh và chỉ bật máy lạnh 26 - 27 độ C để tiết kiệm điện. Gia đình 4 người đang thuê một căn hộ chung cư cũ, 2 vợ chồng đều là lao động phổ thông nên kinh tế chỉ ở mức trung bình. "Thường thì lương tháng nào "xào" hết tháng đó. Bao nhiêu tiền dành dụm được từ đầu năm đến giờ đã dùng hết để đóng học phí và sắm sửa cho con vào năm học mới nên giờ phải tiết kiệm hơn nữa để chuẩn bị Tết" - chị Hải Yến bộc bạch.

Hoa tươi là mặt hàng được nhiều khách hàng lựa chọn

Từ tháng 9 đến nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh và cả người buôn bán, làm dịch vụ nhỏ cho biết doanh thu sụt giảm so với tháng 8. Lý do một phần vì đa số người tiêu dùng đã tiêu tốn một khoản ngân sách gia đình lớn vào đầu năm học mới, một phần do kinh tế khó khăn, người tiêu dùng có tâm lý dè sẻn hơn là chi tiêu thoải mái. Trong đó, nhiều chị em với vai trò "tay hòm chìa khóa" bị áp lực cân đối tài chính gia đình nên tăng cường tìm kiếm cơ hội tiêu dùng giá rẻ và cắt giảm tối đa các khoản chi không cần thiết.

Ngày của nàng - chàng vào bếp với thực phẩm tươi ngon

Cùng chị em "đẹp từ nhà ra phố"

Hiểu được nỗi lòng của khách hàng nữ, nhiều nhãn hàng mỹ phẩm, thời trang, nước hoa, dịch vụ làm đẹp… đã triển khai chương trình khuyến mãi "kịch sàn" nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10.

Đặc biệt, hơn 800 điểm bán của Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket, Co.op Online trên toàn quốc dành nhiều ưu đãi như: giảm giá đến 50% các mặt hàng hóa mỹ phẩm làm đẹp, thời trang; khách hàng nữ được tặng quà cùng những dịch vụ dành riêng trong ngày 20-10.

Co.opmart, Co.opXtra chuẩn bị giỏ trái cây làm quà tặng

Trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 30-10, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op chuẩn bị sẵn những hộp quà mỹ phẩm truyền thống, Co.opmart, Co.opXtra cũng chuẩn bị các giỏ trái cây, giỏ hóa phẩm, thực phẩm bổ sung… giúp đa dạng chọn lựa cho khách hàng. Hộp quà mỹ phẩm cũng phong phú hơn với sự tham gia của những thương hiệu nổi tiếng: Double Rich, Himalaya, Dove, L'Oréal, Gervenne, Purite Aroma, Enchanteur, Ponds, Biore…

Chương trình "Đẹp từ nhà ra phố" giảm giá sâu kèm quà tặng khi mua sữa tắm, dầu gội, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt, kem dưỡng da… từ các thương hiệu Dove, Purite, Head&Shoulders, Cetaphil, L'Oréal… chỉ từ 105.000 đồng.

Các mặt hàng mỹ phẩm làm đẹp giảm giá mạnh

Hay "Tặng nàng quà xinh - Thêm phần lung linh" mang đến nhiều mẫu hộp quà tặng sữa tắm Gervenne, Double Rich giá từ 49.000 đồng/hộp; giảm đến 29% cho nước tẩy trang, gel/sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem chống nắng, sữa tắm…; tặng thêm đến 30% cho các sản phẩm may mặc…

Đa dạng các loại nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ: bưởi da xanh, dưa lưới, táo, xà lách mỡ, cà chua trứng, cá hồi phi lê, sườn non, phi lê gà, cánh gà, gạo lứt tím than, nước uống sữa trái cây… được ưu đãi đậm trong chương trình "Ngày của nàng - Chàng vào bếp".

Cùng nàng diện đồ phong cách tinh tế, thanh lịch trong "Đồ đẹp váy sang - Tự tin thả dáng" với quần dài, quần jeans, áo kiểu, đầm, chân váy, bộ đồ nữ… với giá giảm đến 30%.

Bên cạnh đó, một loạt đặc quyền ưu đãi giá, tích điểm cho thành viên các cấp độ Đồng/Bạc/Vàng/Bạch Kim "Hạng càng cao giảm càng sâu", "Thứ ba thả ga tích điểm".

Đối với khách hàng mua sắm trực tuyến trên Co.op Online cũng được giảm giá từ 30% đến 50%, mua nhiều - ưu đãi lớn áp dụng cho hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, may mặc, hàng nhãn riêng... Khách hàng được tặng PMH trị giá 30.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng..., theo điều kiện các chương trình "Ngày của nàng - Tặng ngàn deal", "Mở tiệc deal đêm Halloween", "Đua mua sắm - Nhận quà hàng nhãn riêng", "35 năm Saigon Co.op - Niềm tin gắn kết", mini game…



Chương trình khuyến mãi lần này của Saigon Co.op là sự kết hợp giữa giá trị kinh tế và phong cách sống hiện đại, giúp khách hàng, đặc biệt là gia đình trẻ và nhóm khách hàng nữ giới - người "tay hòm chìa khóa" trong gia đình, giảm bớt áp lực chi tiêu mà vẫn bảo đảm chất lượng cuộc sống.