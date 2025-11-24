HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

COP30 đạt thỏa thuận khiêm tốn

Hoàng Phương

Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) khép lại cuối tuần rồi với thỏa thuận được xem là khiêm tốn

Sau 2 tuần thương thảo căng thẳng tại TP Belem - Brazil, gần 200 nước hôm 22-11 đã đồng ý một thỏa thuận kêu gọi các quốc gia tăng tốc và mở rộng đáng kể quy mô hành động khí hậu trên phạm vi toàn cầu. Văn kiện này đưa ra một loạt cam kết và biện pháp, nổi bật là cam kết tăng cường nguồn tài chính cho các quốc gia để thích ứng với những hậu quả khắc nghiệt của thời tiết cực đoan.

Tuy nhiên, theo AP, thỏa thuận không đề cập chi tiết về việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch hoặc củng cố kế hoạch giảm khí thải còn yếu kém của một số nước bất chấp yêu cầu của nhiều quốc gia. Thay vào đó là sáng kiến kêu gọi các quốc gia hợp tác trên cơ sở tự nguyện để giảm phát thải carbon và cố gắng giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

COP30 đạt thỏa thuận khiêm tốn - Ảnh 1.

Các quan chức và đại biểu thảo luận tại phiên toàn thể của Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại TP Belem - Brazil hôm 22-11 Ảnh: AP

Các nhà quan sát cho rằng thỏa thuận trên đánh dấu một bước tiến trong nỗ lực của thế giới nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng khí hậu, nhất là vào thời điểm chủ nghĩa đa phương đang bị thử thách. Dù vậy, cũng có nhiều ý kiến cho rằng kết quả COP30 không đáp ứng được kỳ vọng nếu xét đến quy mô của khủng hoảng khí hậu.

COP30 lẽ ra kết thúc vào chiều 21-11 (giờ địa phương) nhưng đã kéo dài sang hôm sau do bất đồng giữa Liên minh châu Âu (EU), bên cuối cùng kiên quyết ủng hộ việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, với nhóm các nước Ả Rập vốn phản đối đề xuất này. Bế tắc đã được giải quyết sau các cuộc thương lượng kéo dài suốt đêm.

Ông Wopke Hoekstra, Ủy viên phụ trách khí hậu của EU, cho biết khối này chấp nhận thỏa thuận cuối cùng dù vẫn muốn đạt được nhiều hơn nữa. Trong khi đó, nước chủ nhà cũng có thể hài lòng khi sáng kiến mới về bảo vệ rừng, gọi là Quỹ Rừng nhiệt đới mãi mãi (TFFF), thu hút 5,5 tỉ USD cam kết từ nhiều nước.

