Cột mốc ấn tượng

Điều này khiến điện từ nhiên liệu hóa thạch không còn dư địa để mở rộng. Đây là kết quả cuộc nghiên cứu mới được Tổ chức Nghiên cứu năng lượng và khí hậu Ember (Anh) công bố hôm 21-4.

Theo Ember, điện mặt trời cung cấp tới 75% tổng mức tăng nhu cầu mới trong khi điện gió đáp ứng gần như toàn bộ phần còn lại. Nhìn chung, các nguồn phát thải thấp, còn bao gồm cả nhiên liệu sinh học, thủy điện và điện hạt nhân - đã chiếm mức kỷ lục 42,6% trong tổng sản lượng điện toàn cầu tiêu thụ trong năm 2025.

Cũng theo Ember, sản lượng điện mặt trời đã tăng gần 1/3 trong năm 2025, ghi nhận mức kỷ lục mới. Trong thập kỷ kể từ năm 2015, sản lượng điện mặt trời đã tăng gấp 10 lần. Hơn một nửa mức tăng này đến từ Trung Quốc, quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và đồng thời cũng là nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới về thiết bị và linh kiện năng lượng sạch. Theo trang The Guardian, Ấn Độ cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ về năng lượng tái tạo, giảm dần sự phụ thuộc vào than đá.

Các tấm pin mặt trời được lắp đặt trên mái nhà của trường học ở TP Jaipur - Ấn Độ. Ảnh: AP

Kết quả trên được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt trong nỗ lực loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch đang làm nóng Trái đất. Ember dự kiến đến khoảng năm 2035, tỉ trọng của nhiên liệu hóa thạch trong thị trường điện sẽ giảm từ 10%-20%, qua đó đánh mất vị thế thống trị vào tay năng lượng sạch. Ông Aditya Lolla, Giám đốc điều hành của Ember, nhận định năng lượng sạch đang phát triển đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu điện năng toàn cầu ngày càng tăng, giúp kìm hãm đà tăng của năng lượng hóa thạch trước khi chúng bước vào giai đoạn suy giảm tất yếu. Bước tiếp theo là hiện đại hóa lưới điện và khung pháp lý để hệ thống điện sẵn sàng thích ứng với thực tế mới này.