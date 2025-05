COVID-19: Hiểu đúng để phòng ngừa

Số ca mắc COVID-19 ở châu Á gia tăng

Trong tuần qua, tại Thái Lan, 43.213 bệnh nhân nhập viện được ghi nhận mắc COVID-19, tăng 35,5% so với tuần trước đó. Bộ Y tế Thái Lan cho biết đang theo dõi chặt chẽ biến thể XEC của COVID-19, vốn đang lây lan nhanh gấp 7 lần so với cúm thông thường. Theo tờ Bangkok Post, đến nay đã có khoảng 108.891 trường hợp mắc XEC được ghi nhận, trong đó 27 trường hợp tử vong. Chính quyền thủ đô Bangkok kêu gọi theo dõi chặt chẽ ổ dịch lây nhiễm trong các trường học.

Theo Bộ Y tế Singapore, ước tính số ca mắc COVID-19 trong tuần từ ngày 27-4 đến 3-5 đã lên 14.200 ca so với 11.100 ca trong tuần trước đó. Tại Hồng Kông (Trung Quốc), số ca mắc COVID-19 đã tăng từ 6,21% lên 13,66% chỉ trong vòng 4 tuần. Mặc dù tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ vẫn thấp so với các đợt trước nhưng các thành phố như Mumbai, Chennai và Ahmedabad đã ghi nhận sự gia tăng đáng chú ý. Theo Hãng Thông tấn Press Trust of India (Ấn Độ), Ấn Độ hiện có 257 ca mắc COVID-19 và đang theo dõi tình hình sát sao.

Tại Ấn Độ, hầu hết các ca bệnh đều nhẹ và chưa ghi nhận tử vong hay ca nặng liên quan đợt lây lan gần đây. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân - đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền - nên áp dụng lại các biện pháp phòng ngừa cơ bản như mang khẩu trang ở không gian kín và rửa tay thường xuyên. Bác sĩ cũng khuyến nghị tiêm vắc-xin cúm để giảm nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các ca đồng nhiễm.

Bộ Y tế Indonesia kêu gọi người dân duy trì cảnh giác. Indonesia cũng tăng cường giám sát tại các điểm nhập cảnh quốc tế và khuyến cáo người dân thận trọng, đặc biệt là khi đến các quốc gia có số ca bệnh gia tăng.

X.Mai