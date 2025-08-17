COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

D.Thu

(NLĐO) - Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 8 đến ngày 15-8), toàn thành phố ghi nhận 119 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 60 phường, xã, tăng 24 trường hợp so với tuần trước.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái- Ảnh 1.

Bác sĩ khám cho bệnh nhi mắc COVID-19. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tuần qua, thành phố cũng ghi nhận 130 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 phường, xã. Số mắc trong tuần tăng, hầu hết là ca bệnh tản phát, không ghi nhận ổ dịch phức tạp.

Cũng theo CDC Hà Nội, TP Hà Nội ghi nhận 22 ca COVID-19, tăng 5 ca so với tuần trước (17 ca). Tính từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố đã có 2.186 ca mắc, không có ca tử vong; con số này cao gần gấp đôi cùng kỳ 2024 (1.144 trường hợp).

Bên cạnh đó, số ca mắc nhiều bệnh truyền nhiễm khác cũng tăng. Sốt xuất huyết ghi nhận 119 ca tại 60 phường, xã, tăng 24 ca so với tuần trước.

Hà Nội cũng ghi nhận 130 ca tay chân miệng trong tuần, phát hiện thêm 2 ổ dịch cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, thành phố có hơn 3.600 ca mắc với 53 ổ dịch, trong đó 2 ổ vẫn đang hoạt động; số ca tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024 (hơn 1.800 ca), không ghi nhận tử vong.

Tuần qua, thành phố cũng ghi nhận 1 ca liên cầu lợn, cộng dồn đến nay là 8 ca mắc, trong đó 1 tử vong và 16 ca sởi, tăng 5 ca so với tuần trước. Ca mắc liên cầu lợn là người đàn ông 48 tuổi, làm nghề giết mổ lợn, khởi phát bệnh với triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, sốt.

CDC Hà Nội cho biết đang tăng cường giám sát, khoanh vùng, xử lý kịp thời các ổ dịch; đồng thời triển khai vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phun hóa chất phòng sốt xuất huyết, kết hợp phòng bệnh Chikungunya, và đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động phòng dịch.

Tin liên quan

TP HCM: Số ca COVID-19 tăng nhanh do biến thể NB.1.8.1

TP HCM: Số ca COVID-19 tăng nhanh do biến thể NB.1.8.1

(NLĐO) – Trong 1 tuần, TP HCM ghi nhận 79 ca mắc COVID-19, tăng gần gấp 3 lần mức trung bình 4 tuần trước đó.

Đề xuất sẵn sàng nguồn thuốc điều trị COVID-19

(NLĐO) - Ca mắc COVID-19 tăng nhẹ, mỗi ngày Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 10 ca, chưa ghi nhận trường hợp nặng nhưng cần cảnh giác với nhóm nguy cơ.

Người mẫu Nam Phong đột ngột qua đời vì bệnh phổi hậu COVID-19

(NLĐO)- Tin người mẫu, nhà thiết kế Nam Phong qua đời khiến cả showbiz bàng hoàng, tiếc thương.

sốt xuất huyết ca tử vong Covid-19 tay chân miệng dịch bệnh truyền nhiễm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo