CP và FPT thúc đẩy chuyển đổi AI trong chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

CP và FPT thúc đẩy chuyển đổi AI trong chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam

Minh Giang

CPF và FPT vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MoU) nhằm thúc đẩy chuyển đổi AI và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm

CP và FPT thúc đẩy chuyển đổi AI trong chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước tại Bangkok, trong đó có CPF và FPT. Ảnh: CP

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF) và Công ty Cổ phần FPT (FPT) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác chiến lược giữa CPF và FPT tại Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi AI và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm, tập trung vào nông nghiệp, chế biến thực phẩm, sản xuất thông minh và quản trị chuỗi cung ứng.

Lễ trao Biên bản ghi nhớ diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026, được tổ chức ngày 28-5-2026 tại Bangkok (Thái Lan), với sự hiện diện của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Với chủ đề "Growing Together" (Cùng nhau phát triển), diễn đàn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026), đồng thời nhấn mạnh cam kết chiến lược của Việt Nam đối với thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng công nghệ.

Theo thỏa thuận, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) - công ty thành viên thuộc CPF, và là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm tích hợp hàng đầu Việt Nam, cùng FPT - một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam, sẽ cùng nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp AI (trí tuệ nhân tạo) và chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi giá trị tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà của C.P. Việt Nam, cũng như các mạng lưới cung ứng trong giai đoạn 2026 - 2028 và các năm tiếp theo.

CP và FPT thúc đẩy chuyển đổi AI trong chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch cấp cao của Phòng Thương mại Thái Lan và Liên đoàn Phòng Thương mại Thái Lan, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và lãnh đạo Tập đoàn CP, CPF, C.P. Việt Nam tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026. Ảnh: CP

CP và FPT thúc đẩy chuyển đổi AI trong chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam - Ảnh 3.

Ban lãnh đạo tập đoàn CP, CPF và C.P. Việt Nam tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026. Ảnh: C.P.

Phạm vi hợp tác tập trung vào các lĩnh vực chiến lược, bao gồm Hệ thống giám sát Smart Camera & AI Vision (Camera thông minh và Thị giác AI); triển khai giải pháp Smart Scales & Customer Experience (Bán hàng thông minh và Trải nghiệm khách hàng); Smart Manufacturing & Smart Supply Chain (Sản xuất thông minh và Chuỗi cung ứng thông minh); triển khai nền tảng Industrial Internet of Things (IIoT) và Tích hợp dữ liệu tập trung; cùng nhau phát triển hệ thống Agentic AI cho Vận hành thông minh, An toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; Mô hình Smart Farm (Trang trại thông minh) và Mở rộng hệ sinh thái nông hộ.

CP và FPT thúc đẩy chuyển đổi AI trong chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam - Ảnh 4.

AI có thể giúp nông hộ nâng cao hiệu quả vận hành trang trại. Ảnh C.P.

Trong giai đoạn đầu, hai bên sẽ triển khai mô hình Smart Farm (Trang trại thông minh) tại một số cơ sở được lựa chọn của C.P. Việt Nam, hướng đến mục tiêu giảm khoảng 20% chi phí vận hành và đạt 100% khả năng truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao an toàn thực phẩm. Mô hình Smart Farm được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng thực tiễn thúc đẩy quá trình chuyển đổi ở quy mô lớn hơn, đưa các giải pháp AI của FPT đến nhiều cơ sở cũng như mạng lưới nông hộ liên kết của C.P. Việt Nam. Điều này sẽ mở ra cơ hội để nông dân trên cả nước có thể tiếp cận các giải pháp Smart Farm và AI AgriTech, góp phần vào mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp quốc gia.

"Với chiến lược AI-first cùng năng lực đã được chứng minh trong việc đồng hành cùng các nhà sản xuất toàn cầu, FPT sẽ hợp tác với C.P. để xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm thông minh, kết nối và bền vững hơn, hướng tới nền nông nghiệp thông minh ứng dụng AI, đồng thời tạo thêm giá trị cho tất cả các bên liên quan. Quan hệ hợp tác này cũng phản ánh cơ hội rộng mở để Việt Nam và Thái Lan cùng khai thác các công nghệ thế hệ mới nhằm tạo tác động ở cấp khu vực, củng cố an ninh lương thực, đồng thời duy trì tăng trưởng cũng như năng lực cạnh tranh của các chuỗi giá trị nông nghiệp Đông Nam Á", ông Levi Nguyen, Tổng Giám đốc FPT Thái Lan và FPT Đài Loan (Trung Quốc), FPT Corporation, chia sẻ.

"C.P. Việt Nam ủng hộ Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026 - 2030 thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi số. Thông qua hợp tác với FPT, chúng tôi kỳ vọng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà của C.P. Việt Nam. C.P. Việt Nam cũng tiếp tục nỗ lực trở thành đối tác tin cậy góp phần định hình tương lai bền vững của ngành nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam, và đem đến cho người dân những sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng và bền vững," ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, cho biết.

FPT C.P. Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam CP
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo