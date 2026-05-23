Kinh tế

C.P. Việt Nam giới thiệu giải pháp phát triển bền vững ngành nông nghiệp - thực phẩm

Minh Giang

Đồng hành cùng ILDEX Vietnam 2026, C.P. Việt Nam giới thiệu mô hình tích hợp Feed - Farm - Food cùng nhiều giải pháp trong chăn nuôi, thủy sản và thực phẩm

Năm 2026 đánh dấu kỳ tổ chức lần thứ 10 của ILDEX Vietnam - Triển lãm quốc tế về chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản, đồng tổ chức cùng Triển lãm quốc tế chuyên ngành nông nghiệp, làm vườn và công nghệ trồng trọt - Horti & Agri Vietnam 2026. Triển lãm năm nay quy tụ hơn 230 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên tổng diện tích trưng bày hơn 9.000 m². Đây là nền tảng kết nối thương mại và chia sẻ tri thức cho các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị nông - công nghiệp - thực phẩm tại Việt Nam và khu vực.

Đẩy mạnh kết nối và đổi mới trong chuỗi giá trị nông nghiệp

Trong khuôn khổ triển lãm, C.P. Việt Nam tập trung giới thiệu mô hình tích hợp từ thức ăn chăn nuôi, trang trại, nuôi trồng thủy sản đến chế biến và cung ứng thực phẩm. Các nội dung trưng bày nhấn mạnh vai trò nền tảng của Feed - Thức ăn chăn nuôi, các mô hình trang trại hiện đại, thông điệp "3 An Toàn" và định hướng phát triển bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi trong hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam.

Thông qua hoạt động trưng bày và kết nối tại sự kiện, C.P. Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu các giải pháp gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và thực hành môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong sản xuất.

C.P. Việt Nam giới thiệu giải pháp phát triển bền vững ngành nông nghiệp - thực phẩm - Ảnh 1.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), chia sẻ về mô hình tích hợp Feed

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam chia sẻ: "C.P. Việt Nam vinh dự được chia sẻ nền tảng chuyên môn kỹ thuật cùng các giải pháp, thành tựu trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản và thực phẩm tại ILDEX Vietnam 2026. Với hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, C.P. nỗ lực không ngừng để góp phần xây dựng và phát triển ngành nông - công nghiệp - thực phẩm hiện đại và bền vững, hướng đến nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và hiệu quả vận hành của mô hình tích hợp Feed - Farm - Food".

Mô hình Feed - Farm - Food: Nền tảng tích hợp từ thức ăn chăn nuôi đến thực phẩm

Hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm tại Việt Nam từ năm 1993, C.P. Việt Nam đã xây dựng mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện nay, C.P. Việt Nam vận hành 12 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 6 nhà máy chế biến thực phẩm, 2 nhà máy giết mổ và pha lóc thịt heo, 1 tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt gà xuất khẩu với tổng vốn đầu tư hơn 250 triệu USD, cùng hệ thống hơn 2.500 trang trại do doanh nghiệp vận hành, trang trại chăn nuôi liên kết và hơn 30.000 nhân viên trên toàn quốc.

C.P. Việt Nam giới thiệu giải pháp phát triển bền vững ngành nông nghiệp - thực phẩm - Ảnh 2.

Khách tham quan tìm hiểu mô hình tích hợp Feed - Farm - Food và các giải pháp phát triển bền vững của C.P. Việt Nam

Trong chuỗi tích hợp này, Feed - Thức ăn chăn nuôi giữ vai trò nền tảng, góp phần quyết định hiệu quả chăn nuôi, an toàn sinh học và chất lượng sản phẩm đầu ra. Ở mảng Feed, C.P. Việt Nam giới thiệu hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện đại, các giải pháp dinh dưỡng vật nuôi, tiêu chuẩn quản lý chất lượng trong sản xuất và dòng sản phẩm Biotic, hướng đến hỗ trợ sức khỏe vật nuôi trong xu hướng chăn nuôi an toàn sinh học.

Ở mảng Farm - Trang trại, C.P. Việt Nam giới thiệu các mô hình trang trại gia cầm, heo và thủy sản đang được triển khai theo hướng hiện đại, kiểm soát an toàn sinh học, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường. Các nội dung trưng bày tập trung vào ứng dụng công nghệ trong quản lý trang trại, tự động hóa vận hành, kiểm soát điều kiện chăn nuôi và quản lý rủi ro dịch bệnh. Doanh nghiệp giới thiệu các mô hình trại gà giống bố mẹ, Green Farm trong chăn nuôi heo và các mô hình nuôi tôm bền vững như CPF Combine, CPF Combine House.

Ở mảng Food - Thực phẩm, C.P. Việt Nam giới thiệu không gian trải nghiệm "Từ trang trại đến bếp nhà", với nhiều nhóm sản phẩm phục vụ người tiêu dùng như sản phẩm tươi sống, sản phẩm chế biến, xúc xích, sản phẩm ăn liền, sản phẩm tẩm ướp và sản phẩm thủy sản.

"3 An Toàn" và phát triển bền vững: Gia tăng niềm tin trong toàn chuỗi

Thông điệp trọng tâm của mảng Food là "3 An Toàn", gồm: An toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, an toàn trong chuỗi sản xuất và an toàn từ nhà cung cấp đạt chuẩn. Thông qua mô hình Feed - Farm - Food và thông điệp "3 An Toàn", C.P. Việt Nam hướng đến kiểm soát chất lượng trong toàn bộ chuỗi sản xuất, từ nhà cung cấp, nguyên liệu đầu vào, sản xuất, chế biến đến phân phối ra thị trường.

C.P. Việt Nam giới thiệu giải pháp phát triển bền vững ngành nông nghiệp - thực phẩm - Ảnh 3.

Không gian trưng bày của C.P. Việt Nam tại Triển lãm ILDEX Vietnam 2026. Ảnh: C.P

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, C.P. Việt Nam cũng giới thiệu các hoạt động phát triển bền vững đang được triển khai trong thực tế. Các nội dung trưng bày thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong sử dụng năng lượng tái tạo, hệ thống biogas, xử lý nước thải, quản lý môi trường chăn nuôi và tiết kiệm nguồn lực, qua đó góp phần giảm tác động đến môi trường và nâng cao hiệu quả vận hành cho các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Với các nội dung trưng bày xoay quanh mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, "3 An Toàn" và định hướng phát triển bền vững, C.P. Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò đồng hành cùng ngành chăn nuôi, thủy sản và thực phẩm tại ILDEX Vietnam 2026, góp phần thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm tại Việt Nam.

