C.P. Việt Nam mang các giải pháp phát triển bền vững đến Tuần lễ Đồng Nai Xanh 2026

Sáng 5-6, lễ phát động Tuần lễ Đồng Nai Xanh 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai tổ chức đã diễn ra tại phường Đồng Phú, TP Đồng Nai. Chương trình thu hút sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện các sở, ngành, tổ chức xã hội cùng đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên.

Tại sự kiện, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) tham gia giới thiệu các hoạt động bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Sau lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng được triển khai như thu đổi chất thải tái chế, chất thải nguy hại, chất thải điện tử phát sinh từ hộ gia đình; triển lãm, trưng bày sản phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường và hoạt động trồng cây xanh. Sự kiện cũng tạo không gian kết nối giữa các cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong việc chia sẻ sáng kiến, giải pháp phát triển xanh, hướng tới xây dựng lối sống thân thiện với thiên nhiên và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Đại biểu tham dự Lễ phát động Tuần lễ Đồng Nai Xanh và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 2026

Tại chương trình, C.P. Việt Nam tham gia gian hàng giới thiệu mô hình tích hợp Feed - Farm - Food cùng các hoạt động phát triển bền vững trên toàn chuỗi giá trị. Nội dung trưng bày tập trung vào ba trụ cột phát triển bền vững gồm bảo vệ khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo thực phẩm bền vững.

Học sinh tham gia hoạt động tìm hiểu kiến thức môi trường tại gian hàng C.P. Việt Nam trong khuôn khổ Tuần lễ Đồng Nai Xanh 2026

Bên cạnh đó, C.P. Việt Nam hỗ trợ 600 phần quà phục vụ các hoạt động tương tác tại sự kiện, bao gồm chương trình thu đổi chất thải tái chế, chất thải nguy hại và các trò chơi tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần khuyến khích người dân tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao nhận thức về phân loại chất thải tại nguồn, tái sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Worawit Arunraksa, Giám đốc Phát triển bền vững C.P. Việt Nam cho biết: "Bảo vệ môi trường là một trong những định hướng được C.P. Việt Nam triển khai xuyên suốt trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Công ty hiện theo đuổi mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời thúc đẩy các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên hiệu quả và phát triển kinh tế tuần hoàn trong toàn bộ chuỗi giá trị".

Ông Worawit Arunraksa, Giám đốc Phát triển bền vững C.P. Việt Nam (thứ 4 từ trái sang) cùng đại diện các đơn vị nhận thư cảm ơn từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai

Trong hành trình hơn 30 năm tại Việt Nam, C.P. Việt Nam triển khai nhiều chương trình phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2025, tỉ lệ năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng tiêu thụ của công ty đạt khoảng 34%. C.P. Việt Nam đồng thời thúc đẩy các giải pháp kinh tế tuần hoàn như sử dụng năng lượng sinh khối, biogas, điện mặt trời áp mái với tổng công suất khoảng 51 MWp, đồng thời thu gom và tái chế 1.400 tấn rác nhựa trong giai đoạn 2024 - 2025.

Thông qua việc tham gia Tuần lễ Đồng Nai Xanh và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 2026, C.P. Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cộng đồng xanh, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.