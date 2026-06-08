C.P. Việt Nam mang các giải pháp phát triển bền vững đến Tuần lễ Đồng Nai Xanh 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

C.P. Việt Nam mang các giải pháp phát triển bền vững đến Tuần lễ Đồng Nai Xanh 2026

Minh Giang

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 2026, C.P. Việt Nam tham gia Tuần lễ Đồng Nai Xanh 2026 với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường và cộng đồng

Sáng 5-6, lễ phát động Tuần lễ Đồng Nai Xanh 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai tổ chức đã diễn ra tại phường Đồng Phú, TP Đồng Nai. Chương trình thu hút sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện các sở, ngành, tổ chức xã hội cùng đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên.

Tại sự kiện, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) tham gia giới thiệu các hoạt động bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Sau lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng được triển khai như thu đổi chất thải tái chế, chất thải nguy hại, chất thải điện tử phát sinh từ hộ gia đình; triển lãm, trưng bày sản phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường và hoạt động trồng cây xanh. Sự kiện cũng tạo không gian kết nối giữa các cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong việc chia sẻ sáng kiến, giải pháp phát triển xanh, hướng tới xây dựng lối sống thân thiện với thiên nhiên và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

C.P. Việt Nam mang các giải pháp phát triển bền vững đến Tuần lễ Đồng Nai Xanh 2026 - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự Lễ phát động Tuần lễ Đồng Nai Xanh và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 2026

Tại chương trình, C.P. Việt Nam tham gia gian hàng giới thiệu mô hình tích hợp Feed - Farm - Food cùng các hoạt động phát triển bền vững trên toàn chuỗi giá trị. Nội dung trưng bày tập trung vào ba trụ cột phát triển bền vững gồm bảo vệ khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo thực phẩm bền vững.

C.P. Việt Nam mang các giải pháp phát triển bền vững đến Tuần lễ Đồng Nai Xanh 2026 - Ảnh 2.

Học sinh tham gia hoạt động tìm hiểu kiến thức môi trường tại gian hàng C.P. Việt Nam trong khuôn khổ Tuần lễ Đồng Nai Xanh 2026

Bên cạnh đó, C.P. Việt Nam hỗ trợ 600 phần quà phục vụ các hoạt động tương tác tại sự kiện, bao gồm chương trình thu đổi chất thải tái chế, chất thải nguy hại và các trò chơi tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần khuyến khích người dân tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao nhận thức về phân loại chất thải tại nguồn, tái sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Worawit Arunraksa, Giám đốc Phát triển bền vững C.P. Việt Nam cho biết: "Bảo vệ môi trường là một trong những định hướng được C.P. Việt Nam triển khai xuyên suốt trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Công ty hiện theo đuổi mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời thúc đẩy các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên hiệu quả và phát triển kinh tế tuần hoàn trong toàn bộ chuỗi giá trị".

C.P. Việt Nam mang các giải pháp phát triển bền vững đến Tuần lễ Đồng Nai Xanh 2026 - Ảnh 3.

Ông Worawit Arunraksa, Giám đốc Phát triển bền vững C.P. Việt Nam (thứ 4 từ trái sang) cùng đại diện các đơn vị nhận thư cảm ơn từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai

Trong hành trình hơn 30 năm tại Việt Nam, C.P. Việt Nam triển khai nhiều chương trình phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2025, tỉ lệ năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng tiêu thụ của công ty đạt khoảng 34%. C.P. Việt Nam đồng thời thúc đẩy các giải pháp kinh tế tuần hoàn như sử dụng năng lượng sinh khối, biogas, điện mặt trời áp mái với tổng công suất khoảng 51 MWp, đồng thời thu gom và tái chế 1.400 tấn rác nhựa trong giai đoạn 2024 - 2025.

Thông qua việc tham gia Tuần lễ Đồng Nai Xanh và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 2026, C.P. Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cộng đồng xanh, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

C.P. Việt Nam Chăn nuôi C.P. Việt Nam Công ty C.P. Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo