CSGT bật còi hú, hỗ trợ đưa người đi cấp cứu do tắc đường

Ngày 2-2, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam đã kịp thời hỗ trợ, đưa người đàn ông đi cấp cứu kịp thời.

Nhờ được CSGT lấy xe chuyên dụng hỗ trợ đưa đi cấp cứu nên anh Phạm Văn Huy đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: Công an Hà Nam

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31-1 (tức ngày 3 Tết), tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam do trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó đội trưởng làm tổ trưởng, cùng trung tá Nguyễn Tuấn Dũng, đại uý Phan Đình Tiến và 2 cán bộ phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Nam, đang tuần tra kiểm soát lưu động xử lý vi phạm, kết hợp phân luồng điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, va chạm, tai nạn giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1A.

Khi tổ công tác đi đến đoạn Km235 Quốc lộ 1A (hướng Ninh Bình- TP Phủ Lý) thuộc địa phận xã Thanh Hà (huyện Thanh Liêm), thì thấy có một người đàn ông đứng ở phía sau đuôi xe ôtô BKS 90B-008.06 đang dừng ở làn bên trái (giáp dải phân cách cứng) vẻ mặt rất lo lắng hốt hoảng.

Tổ công tác đã dừng lại để xuống kiểm tra tình hình thì phát hiện trên xe đang chở anh Phạm Văn Huy (SN 1971, ngụ xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm) đang bị vỡ tĩnh mạch, chảy rất nhiều máu ở vùng đầu, đi cùng xe còn có vợ và con anh Huy.

CSGT bật còi hú, hỗ trợ đưa người đi cấp cứu trong cảnh tắc đường

Qua trao đổi nhanh, tổ công tác nắm được gia đình đang đưa anh Huy tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam để cấp cứu nhưng do thời điểm hiện tại đường rất đông, có dấu hiệu ùn tắc nên không thể di chuyển nhanh được.

Trước tình hình trên, tổ CSGT Công an tỉnh Hà Nam đã dùng xe ôtô tuần tra BKS 90A- 002.75 bật còi ủ, đèn quay nhanh chóng chở anh Huy cùng vợ con đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời.

Nhờ được đưa tới bệnh viện kịp thời để cấp cứu, đến thời điểm hiện tại anh Huy đã qua giai đoạn nguy hiểm.