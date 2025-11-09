CSGT cảnh báo tình trạng “đi săn mây" ở Tây Ninh

Ngày 9-11, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh vừa ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chưa đủ tuổi điều khiển xe máy.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, lực lượng CSGT và Công an xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh tiến hành tuần tra khu vực người dân phản ánh, phát hiện rất nhiều thanh thiếu niên tụ tập, chưa đủ tuổi điều khiển xe, khi phát hiện ra lực chức năng mật phục nên bỏ chạy tán loạn, lực lượng chúc năng đã ghi nhận lại hình ảnh và sẽ tiến hành xử lý nghiêm.

CSGT khuyến cáo phụ huynh nên quản lý nhiều hơn đến con em mình.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện có cả những chiếc xe "độ chế". CSGT và Công an xã tiến hành kiểm tra tạm giữ 17 xe mô tô, xe máy điện các loại để tiếp tục mời phụ huynh và chủ xe lên hoàn tất các thủ tục xử phạt.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, những hành vi cố tình vi phạm về ATGT, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm minh, các bậc phụ huynh nên quản lý nhiều hơn đến con em mình.

Phòng CSGT cũng đã cảnh báo về tình trạng các thanh thiếu niên tụ tập, nẹt pô, chạy tốc độ cao… trên tuyến DT790 nối dài để đi "săn mây" trên các quán cà phê, gây nguy hiểm và mất an ninh trật tự tại khu vực.

Trước đó, ngày 14-6-2025, Công an xã Dương Minh Châu đã phối hợp với Phòng CSGT tạm giữ 30 phương tiện vi phạm, đến nay nhiều phương tiện vẫn còn tạm giữ do các thanh niên chưa có tiền xử phạt lấy phương tiện về.