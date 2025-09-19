HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

CSGT điều tiết tại các nút giao thông tuyệt đối không được dừng phương tiện để xử lý vi phạm

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cục CSGT yêu cầu cán bộ CSGT phải sử dụng camera gắn trên người hoặc bố trí camera ghi nhận toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) vừa yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp siết chặt trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trong đó nhấn mạnh việc sử dụng camera làm căn cứ bắt buộc khi kiểm tra, xử lý vi phạm.

CSGT điều tiết tại các nút giao thông tuyệt đối không được dừng phương tiện để xử lý vi phạm- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT kiểm tra hành chính tài xế. Ảnh: Công Nguyễn

Theo đó, việc dừng xe để kiểm soát chỉ được thực hiện trong các trường hợp nhất định. Theo đó, cán bộ CSGT phải sử dụng camera gắn trên người (camera body) hoặc bố trí camera ghi nhận toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý; dữ liệu hình ảnh phải được lưu giữ đúng quy định. Ngoài ra, CSGT có thể dừng xe khi tiếp nhận phản ánh vi phạm qua đường dây nóng; khi triển khai kế hoạch tổng kiểm soát; khi có tin báo, tố giác tội phạm hoặc trong các chuyên đề xử lý quá tải, chở quá số người, kiểm soát nồng độ cồn, ma túy.

Đáng chú ý, đối với các Tổ CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, chỉ huy tại các nút giao thông, lực lượng chỉ tập trung hướng dẫn, phân luồng để đảm bảo an toàn, thông suốt, tuyệt đối không được dừng phương tiện để kiểm soát, xử lý vi phạm. Sau giờ cao điểm, các Tổ này sẽ tuần lưu, ghi nhận vi phạm để xử lý theo hình thức "phạt nguội". Trong trường hợp tại nút giao phát sinh tình hình phức tạp, sẽ bố trí lực lượng riêng chuyên trách xử lý vi phạm.

Trong thời gian tới, Cục CSGT và Phòng CSGT địa phương sẽ công khai thông tin về việc dừng xe kiểm soát, bố trí lực lượng chỉ huy giao thông, cũng như việc sử dụng camera trong tuần tra, xử lý vi phạm. Trước mắt, các nội dung này sẽ được áp dụng sớm trên hệ thống cao tốc để tạo sự minh bạch, đồng thuận của người dân.

Một điểm mới quan trọng là từ đầu năm 2026, tất cả hành vi vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy - nếu không được phát hiện trực tiếp bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hay camera thì trước khi xử lý, bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ ra quyết định xử phạt.

Với chỉ đạo này, Cục CSGT khẳng định mục tiêu nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng lực lượng CSGT chính quy, hiện đại, đồng thời siết chặt kỷ cương, đảm bảo TTATGT trên cả nước.

Tin liên quan

Cục CSGT đề xuất không trồng cây xanh ở dải phân cách cao tốc

(NLĐO)- Sau vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, Cục CSGT đã kiến nghị bỏ cây xanh ở dải phân cách cao tốc, chỉ dùng lưới chắn sáng trên cao tốc.

Cục CSGT đề xuất phân làn cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên cao tốc

(NLĐO)- Cục CSGT đề xuất thí điểm tổ chức phân làn cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

CSGT TP HCM sẽ thu tiền nộp phạt bằng mã QR code trực tiếp trên đường

(NLĐO) - Người vi phạm sẽ quét mã QR code do CSGT cung cấp để thực hiện việc nộp tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản.

