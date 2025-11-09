HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CSGT hộ tống 5 bộ phận tạng của nam thanh niên đi cứu người

Ngọc Giang

(NLĐO)- Nam thanh niên ở TP HCM không may bị tai nạn giao thông, gia đình đã có nghĩa cử hiến các bộ phận tạng để cứu nhiều người khác.

Tối 9-11, trên tuyến đường từ phường Bà Rịa về trung tâm TP HCM, đoàn xe đặc biệt gồm cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2 và Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TP HCM) đã "rẽ sóng" giao thông, mở đường hộ tống ê-kíp y tế mang theo những bộ phận tạng hiến tặng từ Bệnh viện Bà Rịa đến các bệnh viện trung tâm TP HCM và các điểm tiếp nhận khác.

Trước đó, Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận nam thanh niên 32 tuổi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Long Hải. Bệnh nhân bị tổn thương não, nứt sọ, đa chấn thương nặng, không thể hồi phục.

VIDEO: CSGT thần tốc hộ tống 5 bộ phận tạng đi cứu người

Ngày 7-11, người nhà đã xin Bệnh viện Bà Rịa cho bệnh nhân về nhà. Tuy nhiên, sau đó, thân nhân của bệnh nhân đã thông qua Bệnh viện Bà Rịa để tư vấn xin hiến tạng của nam thanh niên cho những bệnh nhân khác đang cần.

Đội ngũ y tế đã trao đổi, tư vấn và chia sẻ cùng gia đình về nghĩa cử cao đẹp của việc hiến tạng, hành động có thể giúp cứu sống nhiều người khác. Hiểu được ý nghĩa nhân văn ấy, gia đình đồng thuận hiến tim, phổi, gan và hai thận của người con trai.

Sáng 9-11, ê-kíp phẫu thuật gồm các chuyên gia hàng đầu tiến hành lấy, bảo quản tạng theo quy trình nghiêm ngặt.

- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT chờ sẵn ở bên ngoài để đón tạng, kịp thời đưa đi cứu người

Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an TP HCM khẩn trương triển khai lực lượng. Đội tuần tra dẫn đoàn (đội Phi Mã) huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với Đội CSGT số 2, Đội Nam Sài Gòn và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức dẫn đường an toàn, thông suốt.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng CSGT và ngành y, các cơ quan tạng được hiến đã kịp thời đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Phổi Trung ương.

Tin liên quan

Người vợ ung thư hiến tạng chồng cứu người, từ chối vào hộ nghèo

Người vợ ung thư hiến tạng chồng cứu người, từ chối vào hộ nghèo

(NLĐO)- Người phụ nữ hiến tạng chồng, được chính quyền vận động vào hộ nghèo nhưng chị từ chối

Mẹ của chàng trai hiến tạng đã có được ngôi nhà

(NLĐO) - Báo Người Lao Động đã hỗ trợ 100 triệu đồng để mẹ của chàng trai hiến tạng thực hiện ước mơ mua được ngôi nhà, có chỗ thờ phụng chồng và con trai.

Gia đình hiến tạng con trai chết não cứu nhiều người

(NLĐO) - Người thân không may chết não sau vụ tai nạn giao thông, một gia đình ở Nghệ An đã quyết định hiến tạng, giác mạc của anh đem lại sự sống cho người khác

    Thông báo