CSGT hộ tống 5 bộ phận tạng của nam thanh niên đi cứu người

Tối 9-11, trên tuyến đường từ phường Bà Rịa về trung tâm TP HCM, đoàn xe đặc biệt gồm cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2 và Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TP HCM) đã "rẽ sóng" giao thông, mở đường hộ tống ê-kíp y tế mang theo những bộ phận tạng hiến tặng từ Bệnh viện Bà Rịa đến các bệnh viện trung tâm TP HCM và các điểm tiếp nhận khác.

Trước đó, Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận nam thanh niên 32 tuổi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Long Hải. Bệnh nhân bị tổn thương não, nứt sọ, đa chấn thương nặng, không thể hồi phục.

VIDEO: CSGT thần tốc hộ tống 5 bộ phận tạng đi cứu người

Ngày 7-11, người nhà đã xin Bệnh viện Bà Rịa cho bệnh nhân về nhà. Tuy nhiên, sau đó, thân nhân của bệnh nhân đã thông qua Bệnh viện Bà Rịa để tư vấn xin hiến tạng của nam thanh niên cho những bệnh nhân khác đang cần.

Đội ngũ y tế đã trao đổi, tư vấn và chia sẻ cùng gia đình về nghĩa cử cao đẹp của việc hiến tạng, hành động có thể giúp cứu sống nhiều người khác. Hiểu được ý nghĩa nhân văn ấy, gia đình đồng thuận hiến tim, phổi, gan và hai thận của người con trai.

Sáng 9-11, ê-kíp phẫu thuật gồm các chuyên gia hàng đầu tiến hành lấy, bảo quản tạng theo quy trình nghiêm ngặt.

Lực lượng CSGT chờ sẵn ở bên ngoài để đón tạng, kịp thời đưa đi cứu người

Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an TP HCM khẩn trương triển khai lực lượng. Đội tuần tra dẫn đoàn (đội Phi Mã) huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với Đội CSGT số 2, Đội Nam Sài Gòn và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức dẫn đường an toàn, thông suốt.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng CSGT và ngành y, các cơ quan tạng được hiến đã kịp thời đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Phổi Trung ương.