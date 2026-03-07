HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CSGT lái xe giường nằm 2 tầng để đánh giá an toàn trên đường đèo

Nguyễn Hưởng

LĐO)- CSGT sẽ trực tiếp sử dụng ô tô khách giường nằm 2 tầng chạy thực tế để thu thập thông tin về điều kiện hình học tuyến đường, hạ tầng giao thông.

Ngày 7-3, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị khảo sát, đánh giá tình hình an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải bằng ô tô khách giường nằm 2 tầng khi lưu thông trên các quốc lộ 4D, 4E, 6 và 12.

CSGT lái xe giường nằm 2 tầng để đánh giá an toàn trên đường đèo - Ảnh 1.

CSGT lái xe giường nằm 2 tầng để thu thập thông tin tuyến đường, hạ tầng giao thông. Ảnh minh hoạ

Theo đại diện Cục CSGT, các đơn vị gồm: Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng), Sở Xây dựng và Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai sẽ tổ chức khảo sát để đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức giao thông, góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với ô tô giường nằm 2 tầng. 

Cơ quan chức năng sẽ đánh giá khả năng đáp ứng của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với ô tô giường nằm 2 tầng, gồm bán kính đường cong, độ dốc dọc, bề rộng mặt đường và các yếu tố ảnh hưởng đến giao thông.

Qua đó, CSGT sẽ trực tiếp sử dụng ô tô khách giường nằm 2 tầng chạy thực tế trên các tuyến quốc lộ 4D, 4E, 6, 12 và làm việc với Công an các địa phương cùng đại diện đơn vị quản lý đường bộ để thu thập thông tin, dữ liệu tổng thể về điều kiện hình học tuyến đường, hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông...; qua đó xác định các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng cũng sẽ dùng xe chạy thử nghiệm để kiểm tra, đánh giá định tính khả năng leo dốc; độ văng, trượt khi xe vào cua; độ ổn định của thân xe khi vào đường cong bán kính nhỏ; khoảng cách tránh xe khi gặp phương tiện ngược chiều.

Kế hoạch này dự kiến bắt đầu thực hiện từ ngày 9-3.

Tin liên quan

Cục CSGT đề xuất phân làn cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên cao tốc

Cục CSGT đề xuất phân làn cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên cao tốc

(NLĐO)- Cục CSGT đề xuất thí điểm tổ chức phân làn cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đề xuất dừng hoạt động Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

(NLĐO) - Sau khi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dừng hoạt động, Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ điều phối chung về trật tự, an toàn giao thông

Siết chặt xe giường nằm 2 tầng

Từ ngày 1-1-2016, xe giường nằm 2 tầng có thể không được kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và du lịch

CSGT hạ tầng giao thông giao thông xe giường nằm
