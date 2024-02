CSGT Quảng Nam trực xuyên Tết, phạt 120 trường hợp đêm giao thừa

Ngày 10-2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh tổ chức trực chiến 100% quân số, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn với tinh thần "xuyên đêm giao thừa, xuyên tết, không có ngày nghỉ".



Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam trực xuyên Tết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Kết quả, trong đêm giao thừa 2024, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 120 trường hợp vi phạm, ước tính xử phạt 460,8 triệu đồng, tước GPLX 27 trường hợp, tạm giữ 63 phương tiện. Đáng chú ý, có 57 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 37 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam tổ chức trực chiến 100% quân số, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết dịp Tết Nguyên đán thường người sử dụng bia, rượu tăng mạnh, Phòng CSGT Công an tỉnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, tránh bị xử phạt nặng hoặc gây tai nạn cho bản thân và người đi đường, để lại hậu quả nặng nề.

Trong đêm giao thừa, CSGT Công an tỉnh Quảng Nam xử lý 120 trường hợp vi phạm giao thông

Theo ông Hồng, nhiều người tham gia giao thông có tâm lý chủ quan rằng trong những ngày Tết lực lượng CSGT sẽ nghỉ và không xử lý vi phạm. Tuy nhiên, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam xác định không vì kiêng nể ngày Tết mà bỏ qua vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn.

"Với phương châm "không có vùng cấm, không ngoại lệ", "không có ngày nghỉ", lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ duy trì các tổ công tác trên các tuyến xuyên những ngày nghỉ Tết, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, mục tiêu làm giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến rượu, bia, chất kích thích" – thượng tá Phan Thanh Hồng chia sẻ.