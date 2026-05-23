Thời sự

CSGT ra hiệu lệnh dừng chiếc ô tô nhiều nghi vấn ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- CSGT Tây Ninh kiểm tra xe tải van nghi vấn, phát hiện nhiều rượu ngoại và thuốc bảo vệ thực vật bao bì nước ngoài.

Ngày 23-5, Trạm CSGT Trảng Bàng thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đang phối hợp Công an xã Bến Cầu điều tra, làm rõ vụ vận chuyển nhiều rượu ngoại và thuốc bảo vệ thực vật có bao bì nước ngoài nghi nhập lậu.

Phát hiện ô tô chở nhiều rượu ngoại, thuốc bảo vệ thực vật nghi nhập lậu ở Tây Ninh.

Trước đó, khoảng 17 giờ 10 phút ngày 22-5, trong lúc tuần tra kiểm soát trên Tỉnh lộ 786, đoạn qua ấp Mộc Bài, xã Bến Cầu, tổ công tác của Trạm CSGT Trảng Bàng phát hiện ô tô tải van biển số 51B-098... lưu thông theo hướng từ ngã tư Phố Đèn về vòng xoay Bến Cầu có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Tài xế được xác định là L.V.T (SN 1991  TP Cần Thơ). Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều hàng hóa gồm rượu ngoại và thuốc bảo vệ thực vật có bao bì in chữ Thái Lan và tiếng Anh.

Cụ thể, trên xe có 5 thùng rượu KING ROBERT II, 5 thùng rượu MACALLAN 18, 5 hộp rượu VELLA cùng nhiều thùng thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu TIGER, BONUS GOLD 588EC và CARBENZIN 500 SL.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh nguồn gốc số hàng hóa để xử lý theo quy định pháp luật.

Lời khai của nghi phạm sát hại người tình rồi dựng hiện trường giả ở Tây Ninh

(NLĐO)- Sau khi sát hại người tình tại phòng trọ ở phường Trảng Bàng, nghi phạm dựng hiện trường giả tự tử rồi nhảy sông bỏ trốn nhưng bất thành

Mẹ nghi phạm trong vụ án sát hại 3 người ở Tây Ninh: “Giờ coi như mẹ con không còn gặp lại"

(NLĐO)- Người mẹ già bật khóc khi nhắc đến Nguyễn Cao Bằng, nghi phạm sát hại 3 người ở Tây Ninh, sau 8 năm từ mặt con trai

Clip: Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình trong phòng trọ ở Tây Ninh

(NLĐO) - Sau khi sát hại người phụ nữ tại phòng trọ ở Tây Ninh, nghi phạm dựng hiện trường giả nhảy cầu để bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị công an bắt giữ

