CSGT ra hiệu lệnh dừng chiếc ô tô nhiều nghi vấn ở Tây Ninh

Ngày 23-5, Trạm CSGT Trảng Bàng thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đang phối hợp Công an xã Bến Cầu điều tra, làm rõ vụ vận chuyển nhiều rượu ngoại và thuốc bảo vệ thực vật có bao bì nước ngoài nghi nhập lậu.

Phát hiện ô tô chở nhiều rượu ngoại, thuốc bảo vệ thực vật nghi nhập lậu ở Tây Ninh.

Trước đó, khoảng 17 giờ 10 phút ngày 22-5, trong lúc tuần tra kiểm soát trên Tỉnh lộ 786, đoạn qua ấp Mộc Bài, xã Bến Cầu, tổ công tác của Trạm CSGT Trảng Bàng phát hiện ô tô tải van biển số 51B-098... lưu thông theo hướng từ ngã tư Phố Đèn về vòng xoay Bến Cầu có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Tài xế được xác định là L.V.T (SN 1991 TP Cần Thơ). Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều hàng hóa gồm rượu ngoại và thuốc bảo vệ thực vật có bao bì in chữ Thái Lan và tiếng Anh.

Cụ thể, trên xe có 5 thùng rượu KING ROBERT II, 5 thùng rượu MACALLAN 18, 5 hộp rượu VELLA cùng nhiều thùng thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu TIGER, BONUS GOLD 588EC và CARBENZIN 500 SL.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh nguồn gốc số hàng hóa để xử lý theo quy định pháp luật.