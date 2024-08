CSGT say xỉn, tông chết người đối mặt mức án phạt từ 3-10 năm tù

(NLĐO)- Công an TP Vũng Tàu tìm người và phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Trỗi – Hùng Vương – Triệu Việt Vương do nữ tài xế say xỉn tông hàng loạt người