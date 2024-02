CSGT TP HCM đo "cồn" ngày Tết: Người ngã nhào xuống đường, người vi phạm mức "khủng"

Tối 7-2 (28 Tết), Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Công an TP HCM) lập chốt kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại giao lộ đường Ba Tháng Hai – Lý Thường Kiệt (quận 10, TP HCM).



Trong hơn 2 giờ làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT kiểm tra 245 xe máy, trong đó có 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt xa mức xử phạt "kịch" khung.

Ông N.H.T. (52 tuổi, ngụ quận 10) vi phạm nồng độ cồn trong khí thở mức 0.957 mg/l

Lúc 19 giờ 49 phút, CSGT phát hiện ông N.H.T. (52 tuổi, ngụ quận 10) chạy xe máy có dấu hiệu say xỉn. Do đó, lực lượng chức năng đã ra hiệu dừng phương tiện và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn với người này.

Ông N.A.T (56 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) có kết quả đo nồng độ cồn là 0,945 mg/l khí thở

Kết quả, thiết bị kiểm tra thể hiện nồng độ cồn trong khí thở của ông T. lên tới 0.957 mg/lít, vượt xa mức xử phạt kịch khung (0,4 mg/l khí thở). Ông T. không có giấy đăng kí xe và không có bằng lái xe máy, bước đi không vững.

Ông N.A (45 tuổi, quê Quảng Ngãi) có kết quả đo nồng độ cồn 0,256 mg/l khí thở liên tục “nhây” với CSGT

Theo cán bộ xử lý, với lỗi vi phạm này, ông T. sẽ bị phạt hành chính 7 triệu đồng, giam giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Khi biết CSGT sẽ tạm giữ xe máy, ông T. liên tục đi theo xin CSGT đừng xử phạt. Tuy nhiên, khi không được đồng ý, ông T. vứt biên bản vi phạm và CCCD của mình, liên tục có lời nói mất kiểm soát chửi lực lượng chức năng, dùng những từ ngữ xúc phạm.

Lực lượng CSGT kiểm tra ngẫu nhiên người điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Làm việc với CSGT, ông T. cho biết hôm nay công ty có tất niên, ông chỉ tham gia không định uống nhưng khi được thưởng Tết 2 triệu đồng thì ông đã uống 5 lon bia.

"Tôi biết luật, tôi biết mình đã vi phạm nhưng tôi không có tiền. Giữ biên bản cũng không thể lên nhận xe được đâu, tôi quyết định cứ ngồi ở đây vì không có gì để về nhà, không biết nói chuyện với vợ con như thế nào". - ông T. trình bày.

CLIP: Ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người vi phạm nồng độ cồn mức "khủng"

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn nghiêm trọng khác, ông N.A.T. (56 tuổi, ngụ Hóc Môn) có kết quả đo nồng độ cồn là 0,945 mg/lít khí thở. Đáng nói, ông A.T. không xuất trình được CCCD, không có giấy phép lái xe và giấy tờ xe. Khi dừng xe tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, ông A.T. do quá say dẫn đến hành vi mất kiểm soát ngã nhào ra đường, lực lượng CSGT phải tiến hành đỡ ông A.T. tạm vào vỉa hè để thực hiện công tác kiểm tra, xử lý.

Hai trường hợp khác là N.D.T. (46 tuổi, ngụ quận 4) có kết quả đo nồng độ cồn là 0,476 mg/lít khí thở và không có giấy phép lái xe. Khi biết mình vi phạm, ông D.T. vẫn còn đủ tỉnh táo rất hợp tác ký vào biên bản và giao xe cho CSGT, sau đó bắt xe chở về nhà.

Trường hợp còn lại là ông N.A. (45 tuổi, quê Quảng Ngãi) có kết quả đo nồng độ cồn là 0,256 mg/lít khí thở. Người đàn ông này bước đi loạng choạng và cù nhây với CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, khi vi phạm thì nói bản thân không biết chữ, CSGT phải mất nhiều thời gian chờ ông A. ký biên bản vi phạm.