CSGT TP HCM mong người dân "không thoả hiệp với xe nhồi nhét khách"

Ngày 7-2, Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết các đội, trạm của đơn vị đang quyết liệt ra quân kiểm soát, xử lý xe hoạt động kinh doanh vận tải vi phạm quy định về vận chuyển hành khách… trên tuyến Quốc lộ 1.



Xe giường nằm nhồi nhét khách bị Đội CSGT An Sương phát hiện, xử lý

Trước đó, ngày 6-2, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP HCM) đã phát hiện, xử lý một xe giường nằm 40 chỗ nhồi nhét 64 khách. Sau khi lập biên bản xử lý tài xế và chủ phương tiện vi phạm quy định, CSGT đã yêu cầu chủ phương tiện phải chuyển số hành khách bị nhồi nhét sang phương tiện khác, đảm bảo cho hành khách di chuyển an toàn.

Clip: Phát hiện xe khách 40 chỗ nhồi nhét 64 khách

Đại diện Phòng CSGT cho biết qua vụ việc trên, đơn vị khuyến cáo người dân khi đặt vé và đón xe về quê đón Tết cần lựa chọn các nhà xe uy tín, đặt mua vé trước và vào bến xe đúng quy định.

"Người dân không thỏa hiệp, chấp nhận các nhà xe nhồi nhét khách, không thực hiện đúng các cam kết hợp đồng khi đặt vé nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân. Việc xe khách nhồi nhét, chở người quá số lượng quy định sẽ làm gia tăng nguy cơ rủi ro tai nạn giao thông khi đi trên đường. Đặc biệt là các tuyến đường quanh co, đồi núi" - đại diện Phòng CSGT chia sẻ.

Để phản ánh tình trạng giao thông đặc biệt là xe khách nhồi nhét, chở khách quá số chỗ ngồi hoặc chỗ nằm quy định, người dân vui lòng báo về số điện thoại Trực ban Phòng CSGT: 069.318.7521 hoặc qua số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326.080.808.