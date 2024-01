CSGT TP HCM ngày đầu ra quân: Xử lý 52 người vi phạm nồng độ cồn trên Quốc lộ 1

Chiều 12-1, Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết trong ngày đầu ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu xuân, tính riêng Quốc lộ 1, lực lượng CSGT đã tổng kiểm soát 1.518 phương tiện (294 xe khách, 603 xe tải, 140 xe con, 112 xe container, 367 xe máy và 2 phương tiện khác).

CSGT TP HCM kiểm soát phương tiện trên Quốc lộ 1 - Video: Minh Vương - Ý Linh

Trong đó, CSGT đã lập biên bản xử lý 209 trường hợp, gồm 20 xe khách, 37 xe tải, 6 xe con, 5 xe container, 139 xe máy và 2 phương tiện khác. Có 52 người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Xử lý vi phạm, CSGT đã tước giấy phép lái xe (có thời hạn) đối với 19 người điều khiển phương tiện, tạm giữ 4 ô tô và 63 xe máy.

Trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu xuân, Phòng CSGT Công an TP HCM tập trung kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, bắt đầu từ ngày 11-1.

Theo đó, các đội/trạm CSGT có địa bàn đảm trách là tuyến Quốc lộ 1 sẽ tổ chức các tổ tuần tra và lập chốt kiểm soát trên đường.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, không để tái diễn hoạt động phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm hình thành thói quen, văn hóa "đã uống rượu, bia - không lái xe".

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế trên Quốc lộ 1

Theo ghi nhận, tại chốt kiểm tra thuộc Trạm CSGT Tân Túc, lực lượng chức năng dừng nhiều phương tiện, chủ yếu là xe tải chở hàng hoá có dấu hiệu quả khổ, quá tải; xe khách; người điều khiển xe máy nghi vấn vi phạm nồng độ cồn…

Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về nồng độ cồn, CSGT sẽ yêu cầu người điều khiển đưa xe vào khu vực xử lý. Tại khu vực xử lý, tổ CSGT kiểm tra giấy tờ của người, phương tiện và dùng máy đo nồng độ cồn ở chế độ đo định lượng để xác định mức độ vi phạm. Sau đó, CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết trong đợt cao điểm triển khai trên tuyến Quốc lộ 1 này, lực lượng CSGT tập trung kiểm soát chặt chẽ phương tiện hoạt động vận tải, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.