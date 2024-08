CSGT TP HCM thông tin kết quả 15 ngày cao điểm xử lý xe tự chế

Ngày 3-8, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM, đã thực hiện chuyên đề xử lý tình trạng xe 2, 3, 4 bánh tự chế và xe chở hàng cồng kềnh vi phạm luật giao thông trên Quốc lộ 22 và Quốc lộ 1. Đặc biệt, đoạn đường từ ngã tư An Sương đến gần chợ đầu mối Hóc Môn trên Quốc lộ 22 được xác định là điểm nóng với nhiều phương tiện vi phạm, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Một trường hợp xe lôi bị xử lý

Trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT đã phát hiện anh B.N.D (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn) điều khiển xe lôi tự chế mà không đội mũ bảo hiểm, không có đèn chiếu sáng, không có gương chiếu hậu và xe không có biển số. Anh D. cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và CCCD.

Với những lỗi trên, anh bị lập biên bản xử phạt hơn 2 triệu đồng và tạm giữ xe trong 9 ngày.

Người đàn ông chở hàng cồng kềnh bị CSGT lập biên bản xử lý

Không chỉ trường hợp của anh D., tại các chốt kiểm tra, lực lượng CSGT còn phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm tương tự. Hầu hết các trường hợp này đều không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe hợp lệ. Nhiều xe bị phát hiện chở hàng vượt quá giới hạn quy định, gây cản trở giao thông và tăng nguy cơ tai nạn. Hành vi này không chỉ làm giảm khả năng kiểm soát phương tiện mà còn gây nguy hiểm cho người xung quanh.

Trước các vi phạm này, Đội CSGT An Sương đã xử lý bằng cách lập biên bản phạt tiền và tạm giữ phương tiện.

Cùng ngày, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM thông tin kết quả sau 15 ngày khai thực hiện Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe tự chế, xe ba, bốn bánh trên địa bàn thành phố.



Đợt cao điểm kiểm tra này nằm trong kế hoạch kéo dài từ ngày 15-7-2024 đến ngày 31-12-2024, nhằm xử lý triệt để các phương tiện vi phạm và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong 15 ngày đầu tiên, lực lượng CSGT đã kiểm tra tổng cộng 3.631 phương tiện, bao gồm mô tô, xe tự chế và xe ba, bốn bánh. Kết quả, đã phát hiện và xử lý 1.866 trường hợp vi phạm. Cụ thể, có 1.650 trường hợp vi phạm liên quan đến xe mô tô, 195 trường hợp liên quan đến xe ba, bốn bánh, 4 xe thí điểm và 17 trường hợp vi phạm khác. Trong quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng đã tạm giữ 767 mô tô và 140 xe ba, bốn bánh để xử lý các vi phạm.

Các hành vi vi phạm chủ yếu bao gồm: chở hàng hóa cồng kềnh, xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định, với 514 trường hợp bị phát hiện; kéo theo xe khác hoặc vật khác không đúng quy định, với 594 trường hợp; không có giấy đăng ký xe hoặc giấy phép lái xe, với 395 trường hợp; và 2 trường hợp vi phạm về xe tự chế. Những vi phạm này không chỉ ảnh hưởng đến an toàn của người điều khiển phương tiện mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Đại diện Phòng CSGT nhìn nhận đợt kiểm tra này là một phần của nỗ lực dài hạn của các cơ quan chức năng nhằm kiểm soát, xử lý triệt để các phương tiện cơ giới hết niên hạn sử dụng, xe tự chế ba, bốn bánh không đủ điều kiện tham gia giao thông. Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường an toàn giao thông và giảm thiểu rủi ro tai nạn, đặc biệt là những phương tiện không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.

"Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục kiên quyết thực hiện các biện pháp xử lý, bao gồm việc xử phạt và tạm giữ các phương tiện vi phạm. Đồng thời, sẽ tập trung vào việc phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến chở hàng quá tải, quá khổ, điều khiển xe không đúng quy định, không có giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe; xe không có bộ phận giảm thanh, giảm khói, không kèn, đèn, thắng; cũng như các vi phạm về gắn biển số, lắp thêm đèn, giá đỡ... trong thời gian tới" - đại diện Phòng CSGT cho biết.