CSGT TP HCM thông tin số người vi phạm nồng độ cồn trong 10 ngày

Ngày 22-2, Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết trong 10 ngày Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng CSGT toàn thành phố phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với 10.339 người. Số tiền dự kiến xử phạt là hơn 8 tỉ đồng.



Trong đó, CSGT tước giấy phép lái xe có thời hạn 2.583 trường hợp; tạm giữ 4.987 phương tiện.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn một người lái xe máy

Các lỗi gồm vi phạm nồng độ cồn, chất ma tuý; chạy quá tốc độ; chở quá tải; dừng, đỗ sai quy định; chạy ngược chiều; không đội mũ bảo hiểm…

Với lỗi vi phạm nồng độ cồn, CSGT đã phát hiện, xử lý 4.620 người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia. Ngoài ra, phát hiện 35 lái xe dương tính với chất ma tuý.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024, lực lượng CSGT Công an TP HCM quán triệt tinh thần xuyên tết, xuyên đêm, không có giờ nghỉ, ngày nghỉ với mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông; không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra đua xe trái phép và các vấn đề phức tạp phát sinh.