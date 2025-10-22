HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

CSGT TP HCM vào cuộc vụ nữ sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phì phèo điếu thuốc

HUẾ XUÂN - ANH VŨ

(NLĐO) - Đoạn video dài 30 giây quay cảnh 2 nữ sinh chạy xe máy, 1 người không đội nón bảo hiểm, thản nhiên hút thuốc lá đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 22-10, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết Đội CSGT An Sương đang xác minh, mời làm việc liên quan video 2 nữ sinh chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, phì phèo điếu thuốc.

Phòng CSGT TP HCM vào cuộc vụ nữ sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phì phèo điếu thuốc - Ảnh 1.

Nữ sinh phía sau không đội mũ bảo hiểm, phì phèo điếu thuốc.


Hiện lực lượng CSGT cũng làm rõ liệu nữ sinh điều khiển xe đã có bằng lái và xe chính chủ hay chưa.

Như Báo Người Lao Động thông tin, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận 12 (cũ) đã mời phụ huynh đến làm việc vào chiều 21-10. Hai nữ học viên cũng làm bản tường trình vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trưa 22-10, ông Trần Thiện Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (GDNN-GDTX) quận 12 (cũ), xác nhận đó là 2 học viên của trung tâm.

Vụ 2 nữ sinh vừa chạy xe máy vừa hút thuốc: Đã làm việc với phụ huynh - Ảnh 2.

Nữ sinh ngồi phía sau xe máy, không đội nón bảo hiểm, tay cầm điếu thuốc lá. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào ngày 21-10, đoạn clip quay cảnh 2 nữ sinh chạy xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm, TP HCM), người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, tay cầm điếu thuốc lá khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, lượt chia sẻ "khủng" trên các trang mạng xã hội.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, trung tâm đã mời phụ huynh đến làm việc vào chiều cùng ngày. Hai nữ học viên này đã làm bản tường trình vụ việc" - ông Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, trong chiều hôm nay hoặc sáng mai, trung tâm sẽ thành lập hội đồng kỷ luật, đưa ra hướng xử lý phù hợp nhất.

Đầu năm học, học sinh và phụ huynh đều đã ký cam kết về các quy định của trung tâm, bao gồm quy định về an toàn giao thông.

Ngoài ra, trung tâm thường xuyên phối hợp với công an địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông; phối hợp với trung tâm y tế để tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

"Đây là độ tuổi khá nhạy cảm, dễ bắt chước và thích thể hiện. Tôi rất lấy làm tiếc vì để xảy ra trường hợp này. Quan điểm của trung tâm là làm sao để các em thấy lỗi sai và khắc phục. Hy vọng cộng đồng mạng bớt gay gắt để các em không còn mặc cảm, thoải mái đi học" - ông Hùng chia sẻ.

Đoạn video khiến nhiều người phẫn nộ. Video: Mạng xã hội

Riêng về trường hợp học viên hút thuốc lá, ban giám đốc trung tâm và giáo viên sẽ cùng ngồi lại lắng nghe tâm tư của nữ sinh, tìm hiểu lý do hút thuốc lá. Có thể vì tuổi trẻ bốc đồng, muốn thể hiện hoặc em bị ảnh hưởng từ môi trường, người thân xung quanh.

"Bên cạnh hình thức kỷ luật, trung tâm còn tập trung vào giải pháp tâm lý. Trung tâm có phòng tư vấn tâm lý học đường, sẽ trực tiếp hỗ trợ, tư vấn để em nhận thấy đây là hành vi không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe" - ông Hùng cho biết thêm.

