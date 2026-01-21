HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

CSGT TPHCM tịch thu xe người đàn ông vi phạm 3 lỗi

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau khi được lực lượng CSGT giải thích các quy định, ông T. cam kết không tái phạm.

Ngày 21-1, thông tin từ Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết Đội CSGT Bến Thành vừa xử lý ông C.Q.T (38 tuổi, ngụ TPHCM) do buông hai tay khi lái xe.

CSGT TPHCM tịch thu xe người đàn ông vi phạm 3 lỗi - Ảnh 1.

Đội CSGT Bến Thành làm việc với ông C.Q.T.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại người đàn ông lái xe máy không có gương chiếu hậu bên trái trên đường Trần Hưng Đạo. Khi di chuyển, người này mở loa nghe nhạc được lắp ở đầu xe, đồng thời buông cả hai tay khi lái xe và ngả người về phía sau dựa vào ghế được cố định trên yên xe.

Nắm bắt thông tin, Đội CSGT Bến Thành vào cuộc xác minh. Ngày 17-1, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT Bến Thành phát hiện ông T. (người đã điều khiển xe máy được phản ánh trong clip) đang điều khiển phương tiện trên đường trung tâm TPHCM nên dừng phương tiện và mời về Đội CSGT Bến Thành làm việc. 

Sau khi được lực lượng CSGT giải thích về các quy định của pháp luật, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Đội CSGT Bến Thành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về các lỗi: người điều khiển phương tiện sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính); điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; buông cả hai tay khi đang điều khiển xe. Ông T. bị tịch thu xe.

CSGT TPHCM tịch thu xe người đàn ông vi phạm 3 lỗi - Ảnh 2.

Xe máy ông C.Q.T .

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, ông T. ngoài bị tịch thu xe máy còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Đối với lỗi người điều khiển xe mô tô sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), ông T. bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng đối với người điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

