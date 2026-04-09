Bạn đọc

CSGT TPHCM treo băng rôn nhắc nhở, chốt chặn xe máy lên cầu vượt ngã tư 550

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- CSGT TPHCM treo băng rôn, chốt chặn tại cầu vượt ngã tư 550 sau khi nhiều người vẫn phớt lờ biển cấm, chạy xe máy lên cầu

Ngày 9-4, cơ quan chức năng đã treo nhiều băng rôn tại hai đầu cầu vượt ngã tư 550 (giáp ranh phường Bình Hòa và phường Dĩ An) nhằm thông báo việc cấm xe máy, xe ba bánh lưu thông lên cầu. Trên tuyến đường ĐT743, đoạn gần khu vực ngã tư 550, cũng được treo thêm các băng rôn tương tự để người dân dễ quan sát và chấp hành.

CSGT treo băng rôn nhắc nhở cấm xe máy lên cầu vượt ngã tư 550 - Ảnh 1.

Băng rôn được treo tại hai đầu cầu vượt ngã tư 550. Ảnh: XĐ

Theo cơ quan chức năng, việc treo băng rôn được thực hiện sau khi một số người vi phạm bị CSGT xử phạt cho biết họ chạy xe theo thói quen, không chú ý biển báo mới.

Cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) tiếp tục bố trí lực lượng chốt chặn tại hai chân cầu vượt 550 để điều tiết giao thông, không cho xe máy chạy lên cầu.

CSGT treo băng rôn nhắc nhở cấm xe máy lên cầu vượt ngã tư 550 - Ảnh 2.

Băng rôn thông báo cấm xe 2-3 bánh lên cầu vượt 550.

Trước đó, trong hai khung giờ cao điểm sáng và chiều 8-4, lực lượng CSGT đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân về việc cầu vượt ngã tư 550 đã thay đổi biển báo, cấm hoàn toàn xe máy lưu thông trên cầu. Trước đây, xe máy chỉ bị hạn chế trong các khung giờ 6 đến 8 giờ và 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút.

CSGT treo băng rôn nhắc nhở cấm xe máy lên cầu vượt ngã tư 550 - Ảnh 3.

CSGT lập chốt xử các trường hợp cố tình vi phạm. Ảnh: XĐ

Ngoài thời gian tuyên truyền, CSGT cũng lập chốt xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Nhiều người đã bị lập biên bản với lỗi điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm. Với hành vi này, người vi phạm bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Theo phương án tổ chức giao thông mới, từ ngày 6-4, cầu vượt ngã tư 550 cấm hoàn toàn xe máy lưu thông. Tuy vậy, sau khi biển báo được thay đổi, vẫn có nhiều người phớt lờ quy định, điều khiển xe máy chạy lên cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

