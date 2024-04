CSGT trực 100% quân số, xử lý nghiêm vi phạm giao thông

Từ ngày 27-4 đến ngày 1-5, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ thường trực để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ.



Lực lượng CSGT kiểm tra 1 xe khách về chấp hành quy định khi tham gia giao thông

Theo chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 được nghỉ 5 ngày liên tục, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Đặc biệt là xe khách, xe con, xe máy "đi phượt", đi du lịch trên tuyến Quốc lộ 26 từ Đắk Lắk đến Phú Yên, Khánh Hòa và ngược lại có lưu lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Đội CSGT đường bộ số 2 thường trực 100% quân số để tuần tra, kiểm soát giao thông và hỗ trợ người dân.

Kiểm tra nồng độ cồn 1 tài xế lưu thông trên Quốc lộ 26

Bên cạnh đó, tại các điểm người dân hay dừng chân, lực lượng CSGT phát loa nhắc nhở lái xe kiểm tra an toàn của phương tiện, thông tin về lộ trình, tốc độ. Tổ chức cho người tham gia giao thông ký cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Tăng cường công tác tuần tra xử lý nhằm giảm tai nạn giao thông

"Hiện thời tiết trên địa bàn tỉnh nắng nóng khiến việc đảm bảo giao thông trên tuyến thêm vất vả. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2 vẫn căng mình dưới thời tiết nắng nóng, trực tuyến 24/24 để tuần tra, kiểm soát và xử lý kịp thời tất cả các hành vi vi phạm về giao thông. Trong đó, tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, đua xe, lạng lách, đánh võng…" - chỉ huy đội cho biết thêm.

Tại Đắk Nông, Giám đốc Công an tỉnh này cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng thường trực, ứng trực, chủ động triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn giao thông.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Phân luồng, phân tuyến, điều tiết bảo đảm trật tự an toàn giao thông, làm giảm vi phạm và tai nạn giao thông. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, quá tốc độ, lạng lách, đánh võng…