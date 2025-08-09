HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CSGT xác minh chủ ô tô Mercedes gắn nơ hồng che biển số

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- CSGT truy tìm chủ chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes BKS 30F-443.xx dán chiếc nơ to che khuất một phần biển kiểm soát.

Ngày 9-8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Cục đang xác minh, tìm chủ ô tô nhãn hiệu Mercedes BKS 30F-443.xx, do có hành vi dán chiếc nơ to che khuất một phần biển kiểm soát khi di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (Hà Nội).

CSGT xác minh chủ ô tô Mercedes gắn nơ hồng che biển số- Ảnh 1.

Chiếc ô tô nhãn hiệu Mercedes dán nơ hồng làm che khuất một phần biển số- Ảnh: Cục CSGT

Qua xác minh ban đầu, Cục CSGT xác định chủ phương tiện nêu trên là chị N.T.H. (trú tại xã Mê Linh, Hà Nội). Qua đó, lực lượng CSGT đã yêu cầu chủ phương tiện tới trụ sở Đội CSGT đường bộ số 7 làm việc.

Theo Cục CSGT, tại Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) sẽ bị phạt từ 20 đến 26 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tin liên quan

Truy tìm người đi xe máy tông nữ công nhân môi trường tử vong lúc nửa đêm

Truy tìm người đi xe máy tông nữ công nhân môi trường tử vong lúc nửa đêm

(NLĐO)- Đang vệ sinh môi trường lúc nửa đêm, nữ công nhân 53 tuổi ở Hà Nội bị người đàn ông điều khiển xe máy tông trúng dẫn tới tử vong.

Truy tìm tài xế 7 chỗ đi vào làn khẩn cấp, còn bị tố rút chìa khóa xe khách rồi cầm đi

(NLĐO)- Công an phường Thanh Liệt đang truy tìm tài xế xe 7 chỗ đi vào làn khẩn cấp tại đường Vành đai 3 trên cao, còn bị tố rút chìa khóa xe khách rồi cầm đi.

Truy tìm người mặc áo xe ôm công nghệ phóng hỏa ngôi nhà trong đêm

(NLĐO)- Người đàn ông mặc áo tài xế công nghệ điều khiển xe máy vào con ngõ nhỏ rồi dừng xe, rút trong túi một chai màu xanh, châm lửa và ném vào trong nhà

CSGT nơ hồng che biển số biển số xe Mercedes
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo