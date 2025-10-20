CSGT xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Cục CSGT - Bộ Công an cho biết trong ngày 19-10, tiếp tục ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề về vi phạm nồng độ cồn trong khung giờ từ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.927 trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Ảnh: THANH HÀ

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, cho biết kết quả xử lý vi phạm phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn. Việc CSGT toàn quốc ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề này trong cùng một thời điểm là việc làm rất mới, tạo ra sự đồng bộ. Cách làm này sẽ được Cục CSGT thực hiện thường xuyên, kể cả vào dịp lễ, Tết, cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe".

Riêng tại TP HCM, Phòng CSGT Công an thành phố thông tin từ 12 giờ đến hết ngày 18-10, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 680 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong khung giờ cao điểm từ 19-22 giờ, có 350 trường hợp bị xử lý.