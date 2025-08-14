HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cụ bà hoảng hốt đến ngân hàng, may mắn gặp được công an

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Một cụ bà ở Đà Nẵng suýt bị lừa 300 triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi từ đối tượng giả danh.

Ngày 14-8, Công an phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho hay vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), kịp thời ngăn chặn trường hợp người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13-8, bà V.T.P. (SN 1957, trú tại phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến chi nhánh Ngân hàng Agribank tại phường Cẩm Lệ trong tâm trạng hoảng loạn, lo lắng.

Tại đây, bà P. yêu cầu nhân viên ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền cho người lạ. Thấy bà P. có biểu hiện lạ, nhân viên ngân hàng lập tức báo Công an phường Cẩm Lệ đến hỗ trợ.

Cụ bà 68 tuổi suýt bị lừa 300 triệu đồng tại ngân hàng ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nhân viên ngân hàng cùng công an hoàn trả 300 triệu đồng cho cụ bà tại Đà Nẵng

Chuyển 300 triệu đồng: Cú điện thoại lừa đảo và bài học cảnh giác

Trao đổi với công an, bà P. cho hay mình bị đối tượng gọi điện thoại giả danh công an nói "bà nằm trong đường dây rửa tiền, lừa đảo", cần phải chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản 1059279306 Ngân hàng VCB, chủ tài khoản Võ Tuấn Kiệt để được giải quyết.

Vì lo sợ nên bà chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Nhận thấy nội dung bà P. cung cấp có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo qua mạng, lực lượng công an đã giải thích, trấn an tư tưởng cho bà P, đồng thời phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn lệnh chuyển tiền trên. 

Ngân hàng sau đó đã làm thủ tục trả lại số tiền 300 triệu đồng cho bà P.

Công an phường Cẩm Lệ cho hay, đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, thao túng tâm lý nạn nhân, nhằm buộc bị hại thực hiện yêu cầu chuyển tiền theo sự hướng dẫn của các đối tượng.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tuyên truyền tới người thân, bạn bè – đặc biệt là người lớn tuổi, học sinh, sinh viên – về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng; không để các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

công an phường Đà Nẵng cụ bà 68 tuổi bị lừa đảo chuyển 300 triệu đồng
