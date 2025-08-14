Ngày 14-8, Công an phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho hay vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), kịp thời ngăn chặn trường hợp người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13-8, bà V.T.P. (SN 1957, trú tại phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến chi nhánh Ngân hàng Agribank tại phường Cẩm Lệ trong tâm trạng hoảng loạn, lo lắng.

Tại đây, bà P. yêu cầu nhân viên ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền cho người lạ. Thấy bà P. có biểu hiện lạ, nhân viên ngân hàng lập tức báo Công an phường Cẩm Lệ đến hỗ trợ.

Nhân viên ngân hàng cùng công an hoàn trả 300 triệu đồng cho cụ bà tại Đà Nẵng

Chuyển 300 triệu đồng: Cú điện thoại lừa đảo và bài học cảnh giác

Trao đổi với công an, bà P. cho hay mình bị đối tượng gọi điện thoại giả danh công an nói "bà nằm trong đường dây rửa tiền, lừa đảo", cần phải chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản 1059279306 Ngân hàng VCB, chủ tài khoản Võ Tuấn Kiệt để được giải quyết.