HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cụ bà nghèo rơi 5 triệu, thanh niên đi xe SH nhặt được đi luôn?

Trần Thường

(NLĐO) – Mạng xã hội tại TP Đà Nẵng xôn xao trước câu chuyện một cụ bà tội nghiệp đánh rơi tiền, trong khi nam thanh niên đi xe SH nhặt được rồi bỏ đi.

Ngày 10-8, nhiều người dùng mạng xã hội hội Facebook tại TP Đà Nẵng lan truyền bài viết do một trang Fanpage có uy tín tại địa phương đăng tải, chia sẻ về câu chuyện một cụ bà bị rơi tiền nhưng bị người khác nhặt đem đi mất.

Theo nội dung bài viết, khoảng 14 giờ chiều 6-8, một bà cụ tuổi đã cao, nhà nghèo, đang trên đường đi chữa bệnh thì vô tình đánh rơi gần 5 triệu đồng tại khu vực trước quán cà phê ở xã Nam Phước (TP Đà Nẵng).

Cụ bà nghèo rơi 5 triệu, thanh niên đi xe SH nhặt được đi luôn?- Ảnh 1.

Bài viết nhận được sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội

Khi cụ bà đang quay lại để nhặt thì có một thanh niên mặc áo xanh (hiệu áo xanh của một công ty trên địa bàn) chạy xe SH màu đỏ nhìn thấy và quay xe lại nhặt rồi chạy đi luôn.

"Bà già cả rồi nên chạy theo nhưng không kịp. Ai biết thanh niên này nhờ nhắn lại trả giúp bà chứ tội. Hoặc thanh niên nhìn thấy bài đăng này xin hãy trả lại cụ già cả ốm yếu có chút tiền để chữa bệnh lo cho cuộc sống của bà, người già đồng tiền đi liền khúc ruột hay mang theo hết tiền mình có bên người, nhà cụ nghèo và cụ rất buồn khóc mấy bữa nay" – bài viết nêu, kèm theo số điện thoại để người nhặt được liên hệ trả lại cho chủ nhân.

Kèm theo bài viết là hình ảnh của nam thanh niên đang điều khiển xe máy, được cho là đã nhặt được tiền của cụ bà, được cắt từ clip do camera an ninh ghi lại. Bên dưới bài viết còn có một đoạn clip ngắn ghi lại thời điểm nam thanh niên đang chạy xe tới khu vực cụ bà rơi tiền thì quay xe lại.

Bài viết đăng tải nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dùng mạng, sau hơn 2 giờ đã có hơn 2.000 lượt người bày tỏ cảm xúc, hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người lên án hành vi của nam thanh niên khi nhặt được của rơi không trả lại.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng có thể thanh niên nhặt được tiền nhưng không biết của ai bị rơi nên chưa trả, họ kêu gọi người này sớm liên hệ trả lại tiền cho cụ bà tội nghiệp.

Sáng 10-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước, cho biết vừa nắm thông tin và đang cử các ngành chức năng vào cuộc xác minh, truy tìm người nhặt được tiền cũng như có hướng giúp đỡ cho cụ bà.

Nhặt được của rơi không trả có thể bị truy cứu hình sự

Theo khoản 1 Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015, người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi hoặc bỏ quên mà biết được địa chỉ của chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó.

Nếu không biết địa chỉ, người nhặt được phải thông báo hoặc giao nộp tài sản cho UBND cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu đến nhận lại. UBND hoặc công an cấp xã sau khi nhận tài sản có trách nhiệm thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu. Do đó, dù có biết hay không biết chủ sở hữu của tài sản, người nhặt được vẫn có trách nhiệm trả lại tài sản đó.

Nếu nhặt được tài sản mà không trả lại, người nhặt có thể đối mặt với hình thức xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi "chiếm giữ tài sản của người khác" có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Nếu tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015. Tùy thuộc vào giá trị tài sản, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, bị cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù tối đa 5 năm.

Tin liên quan

Người đàn ông nhặt được vàng, tiền liền nhờ công an tìm chủ nhân trả lại

Người đàn ông nhặt được vàng, tiền liền nhờ công an tìm chủ nhân trả lại

(NLĐO) - Người đàn ông ở Đồng Nai trên đường đi làm về nhặt được chiếc bóp bên trong có vàng, tiền, giấy tờ và nhờ công an tìm chủ nhân trả lại

Nhặt được 61 triệu đồng, bé trai lên công an nhờ trao trả lại cho người đánh rơi

(NLĐO) – Sau khi nhặt được 61 triệu đồng tiền mặt, cháu Hoàng Đức Duy ở Hà Tĩnh đã cùng bố đến Công an xã để nhờ trao trả lại cho người đánh rơi.

Nhặt được 2 nhẫn vàng, 2 học sinh nhờ cha tìm người trả lại

(NLĐO) - Hai nhẫn vàng này trị giá gần 100 triệu đồng do một người đàn ông đánh rơi khi đi xem đua thuyền.

mạng xã hội người dùng mạng xã hội nam thanh niên camera an ninh Đà Nẵng Nam Phước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo