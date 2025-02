Cư dân The Sun Avenue được làm thủ tục cấp sổ hồng sau nhiều năm chờ đợi

Công ty TNHH Bất Động Sản Gia Phú (Gia Phú) – Chủ đầu tư Dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ The Sun Avenue tại số 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM (Dự án The Sun Avenue) - đã thông báo đến khách hàng về việc làm sổ hồng sau 7 năm bàn giao.

Theo đó, công ty cho biết đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho những khách hàng đã mua căn hộ tại dự án The Sun Avenue.

Chủ đầu tư đề nghị các cư dân khách hàng điền đầy đủ thông tin, công ty sẽ gửi thư thông báo mời khách hàng cung cấp hồ sơ đăng ký cấp sổ hồng.

Dự án Victoria Village (TP Thủ Đức)

Dự án The Sun Avenue do Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú làm chủ đầu tư, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) là đơn vị phát triển. Dự án mở bán vào năm 2015-2016 với giá khởi điểm chỉ 26-28 triệu đồng/m². Hiện nay, giá căn hộ đã tăng lên 65-68 triệu đồng/m².

Dự án bao gồm 8 tòa tháp cao từ 26 – 30 tầng, với các loại hình căn hộ, văn phòng và shophouse, được bàn giao từ năm 2018 đến 2019 với quy mô hơn 2.800 căn hộ. Tuy nhiên, nhiều năm nay, cư dân chưa được cấp sổ hồng vì dự án vướng mắc pháp lý và chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính.

Đến năm 2024 mới xuất hiện một vài thông tin các thủ tục, giấy tờ liên quan đến việc cấp sổ hồng cho cư dân đã được chủ đầu tư nộp lên cơ quan chức năng và hoàn tất nghĩa vụ thuế.

Ông Nguyễn Nguyên, một cư dân tại The Sun Avenue, cho biết ông và nhiều cư dân khác rất vui khi chủ đầu tư thông báo về việc đăng ký làm sổ hồng. Trong vài tháng qua, kể từ khi có thông tin về cấp sổ hồng, giá giao dịch căn hộ tại đây đã tăng 10%-15%. Giá thuê mặt bằng shophouse, căn hộ dịch vụ và căn hộ để ở cũng có xu hướng nhích lên.

Trao đổi với phóng viên Báo NgườI Lao Động, nguồn tin từ Novaland cho biết tuần trước đó, nhà thấp tầng thuộc dự án Victoria Village ở TP Thủ Đức của Novaland cũng đã trao sổ hồng cho cư dân. Đồng thời, chủ đầu tư cũng tiếp tục thi công khu căn hộ tại dự án Victoria Villagge sau thời gian tạm dừng do liên quan tài chính. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành cuối năm 2025.

Victoria Village rộng hơn 4,2ha, nằm ngay trung tâm hành chính TP Thủ Đức (quận 2 cũ), quy mô gồm khu biệt thự thấp tầng, shophouse và khu căn hộ hơn 1.000 căn đã được khởi công từ tháng 7-2020.