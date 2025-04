Cứ đặt hàng online ngay lập tức thông tin bị lộ, nhiều người bức xúc

Nhiều người sau khi đặt hàng online hoặc nhận được đơn hàng thì có cuộc gọi lừa đảo với chiêu trò rất tinh vi.

Vừa qua, anh M.H. (27 tuổi, ngụ quận 3, TP HCM) được một công ty gửi tặng một bình giữ nhiệt nhân dịp sinh nhật. Khi công ty vừa nhắn cho anh H. đơn hàng đã được gởi đến địa chỉ trụ sở công ty anh làm ở quận 1 thì ngay lập tức anh nhận được cuộc gọi thông báo có một đơn hàng sắp được giao.

Nội dung anh H. được thông báo làm theo yêu cầu

Do anh H. đi công tác nên yêu cầu chuyển đơn hàng về chung cư anh ở một quận khác. Ngay lúc này, phía bên kia yêu cầu anh phải đóng 10.000 đồng là phí thay đổi địa chỉ trên đơn hàng.

Anh H. chuyển khoản 10.000 đồng theo tài khoản chỉ định thì 30 phút sau nhận được một cuộc gọi khác thông báo số tài khoản anh vừa chuyển là một dịch vụ có thu phí hàng tháng lên đến 500.000 đồng.

"Số điện thoại lạ yêu cầu tôi vào một trang Facebook xác nhận rằng tôi muốn hủy dịch vụ. Sau đó băng nhóm này yêu cầu tôi nhấp vào một đường link xác nhận là hủy dịch vụ. Đến đây tôi thấy có mùi lừa đảo rồi nên chặn luôn các tài khoản vừa tương tác", anh H. nói.

Ngoài ra, theo anh H. do nhiều người gọi lại phía công ty gửi bình giữ nhiệt về việc có cuộc gọi dấu hiệu lừa đảo thì phía công ty đã làm việc với đối tác giao hàng về vấn đề bảo mật.

Công an TP HCM triệt phá một điường dây tội phạm công nghệ cao

Tương tự, chị Ngọc Vy (30 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) vừa đặt một đơn hàng mỹ phẩm thì ngay lập tức nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền. "Tôi đi làm nên nhờ hàng xóm nhận hàng giúp, shipper gọi nói có đơn hàng và phải chuyển tiền liền mới cho nhận. Tôi lấy làm lạ là đã đưa tiền cho hàng xóm nhờ nhận giùm nên tôi yêu cầu đưa điện thoại để tôi nói chuyện với bạn tôi thì băng này cúp máy, chặn liên lạc"

Chị Vy gọi lại cho hàng xóm hỏi thì được thông báo chưa có đơn hàng nào được chuyển đến. Do vậy, chị Vy đặt nghi vấn sàn thương mại điện tử để lộ thông tin khách hàng hay là phía đơn vị giao hàng bán thông tin cho các băng nhóm lừa đảo?

"Việc vừa đặt hàng online trên các sàn thương mại điện tử đã bị lừa đảo gọi điện đã gây bức xúc cho rất nhiều người, làm dấy lên lo ngại thông tin bị lộ khi mua hàng trên mạng nên rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc để người dân an tâm khi mua hàng", chị Vy bức xúc.

Liên quan đến các vấn đề lừa đảo công nghệ cao, vừa qua, Công an TP HCM đã phát thông báo cảnh báo 28 chiêu lừa đang diễn ra khiến nhiều người mất tiền.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận trước các chiêu lừa này để tránh "tiền mất tật mang".

Khi gặp các trường hợp tương tự phải nâng cao tinh thần cảnh giác với phương châm "Không hoảng sợ - Không làm theo yêu cầu chuyển tiền của đối tượng".

Đồng thời, phải liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất (Công an phường, xã, thị trấn, Công an quận, huyện, TP Thủ Đức) hoặc liên hệ Trực ban Công an TP HCM (qua số điện thoại 069.3187.344), Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (qua số điện thoại 069.3187.200) để cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan công an nhanh chóng điều tra, xử lý.