Cú hích từ festival hoa - kiểng

Ông Nguyễn Văn Hon, Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, cho biết từ đầu năm 2023, địa phương đã triển khai đến các nhà vườn trồng hoa phục vụ festival và thị trường Tết. "Các nhà vườn phải tăng quy mô, diện tích sản xuất. Nhà vườn phải sản xuất sớm hơn hằng năm khoảng 1 tháng" - ông Hon thông tin.



Thông thường, làng hoa Sa Đéc nhộn nhịp nhất vào thời gian trước Tết Nguyên đán khoảng 20 ngày. Năm nay, vì có festival hoa - kiểng nên lúc này, các nhà vườn đã tất bật giao hoa phục vụ trang trí.

Để góp thêm sắc màu cho sự kiện này, các nhà vườn ở Sa Đéc đã trồng nhiều giống hoa mới, như cúc mâm xôi ngũ sắc của Hà Lan và Hàn Quốc. "Nghe nhiều người khen vườn hoa cúc mâm xôi rực rỡ, tôi đã đến chiêm ngưỡng và thấy rất đẹp" - chị Lê Mỹ Hòa - ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - nhận xét.

Theo ông Đặng Quang Giàu - Tổ trưởng Tổ Hợp tác hoa kiểng khóm Tân An, phường An Hòa, TP Sa Đéc - để phục vụ festival hoa - kiểng và thị trường Tết, các nhà vườn trong tổ đã tăng số lượng gấp 3 - 4 lần so với mọi năm. "Tổ chúng tôi đã trồng hơn 250.000 chậu hoa các loại. Với số lượng tăng mạnh, chúng tôi rất kỳ vọng vào một năm tưng bừng cho làng hoa Sa Đéc" - ông bày tỏ.

Du khách thích thú chụp ảnh tại vườn cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc

Về cúc mâm xôi ngũ sắc, ông Giàu cho hay đã trồng 5.000 giỏ và bán hết trước cho thương lái. Việc chọn trồng cúc mâm xôi ngũ sắc có nguồn gốc từ Hà Lan và Hàn Quốc phục vụ thị trường Tết thay cho giống truyền thống bắt nguồn từ mong muốn góp thêm sự phong phú cho làng hoa Sa Đéc.

"Giống này đã có mặt ở làng hoa Sa Đéc nhiều năm nay nhưng ít ai chọn trồng vì sợ khó chăm sóc, nhất là lo không đạt hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, năm nay, chúng tôi đã thành công ngoài mong đợi với cúc mâm xôi ngũ sắc vì giá bán cao hơn gấp đôi cúc mâm xôi truyền thống" - ông Giàu hào hứng.

Theo nhiều nông dân Sa Đéc, năm nay giá vật tư nông nghiệp tăng nên chi phí sản xuất hoa kiểng cũng cao hơn những năm trước. Đến nay, nhiều diện tích hoa đã được bao tiêu để trưng bày, trang trí tại festival. Nông dân rất phấn khởi vì bước đầu, tình hình tiêu thụ hoa thuận lợi.

"Nhà vườn hết sức yên tâm với giá cả hoa kiểng năm nay. Chúng tôi giao hoa cho festival và thương lái với giá khá cao, nhất là cúc mâm xôi ngũ sắc" - ông Phạm Văn Bảnh, ngụ phường An Hòa, dẫn chứng.