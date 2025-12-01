Cú hích từ ngày hội cua

Cà Mau có vị trí địa lý đặc biệt cộng với hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển và vùng tiếp giáp trải rộng nên rất thuận lợi cho việc hình thành và phát triển nghề nuôi cua biển. Tỉnh này hiện có hơn 365.000 ha nuôi cua xen canh trong vuông tôm, nuôi bán thâm canh khoảng 200 ha… với sản lượng hằng năm ước đạt trên 31.000 tấn.

Bước ngoặt để phát triển bền vững

Cua biển Cà Mau được đánh giá là loài cua ngon nhất Việt Nam, mang về nguồn thu cho tỉnh hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm và được xem là một trong những ngành hàng chủ lực của địa phương.

Mới đây, tỉnh Cà Mau đã tổ chức Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II năm 2025 và sự kiện "Xin chào Cà Mau" tại TP HCM. Đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - du lịch đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị sản vật cua Cà Mau cũng như niềm tự hào của vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Đồng thời, đây còn là dịp để quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng phát triển của tỉnh Cà Mau đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Hai sự kiện trên tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã thu hút hơn 120.000 lượt du khách đến tham quan, mua sắm và mang về doanh thu bán hàng rất lớn. Ông Tô Minh Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, cho hay ngoài quảng bá sản phẩm, sự kiện còn giúp nhiều doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường.

Về lĩnh vực du lịch, con cua Cà Mau ngoài chinh phục những thực khách khó tính bởi chất lượng vượt trội thì loài đặc sản này còn góp phần thu hút và giữ chân du khách. Thời gian qua, nhiều điểm du lịch cộng đồng ở Cà Mau đã xây dựng các hoạt động trải nghiệm như: dỡ rập, chế biến và thưởng thức cua biển tươi vừa thu hoạch… nên thu hút đông du khách.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều hộ dân có thâm niên trong nghề nuôi cua biển thương phẩm tại Cà Mau cho biết rất vui khi loài đặc sản chủ lực của địa phương được người tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá cao. "Khi thương hiệu cua biển Cà Mau được nâng tầm và thị trường tiêu thụ mở rộng sẽ kéo theo giá của loài đặc sản này tăng cao, mang về lợi nhuận nhiều hơn cho các hộ nuôi. Người dân chúng tôi xem Ngày hội Cua Cà Mau và sự kiện "Xin chào Cà Mau" là cú hích, bước ngoặt để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực của địa phương" - lão nông Nguyễn Văn Minh (70 tuổi; ngụ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) bộc bạch.

Cà Mau có hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển và vùng tiếp giáp trải rộng nên rất thuận lợi cho việc phát triển nghề nuôi cua biển

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, thị trường tiêu thụ cua biển Cà Mau ngoài nước đang phụ thuộc lớn vào Trung Quốc với khoảng 70%-80% tổng sản lượng xuất khẩu. Điều này khiến cho giá cua biến động mạnh theo nhu cầu và chính sách nhập khẩu của thị trường trên. Ngoài Trung Quốc, cua biển Cà Mau cũng đang tiếp cận một số thị trường khác như Hàn Quốc, Nhật Bản… nhưng kim ngạch và sản lượng còn rất ít. Đối với thị trường trong nước, cua biển Cà Mau được tiêu thụ mạnh tại TP HCM, Hà Nội cùng các thành phố lớn với sản phẩm phổ biến là cua sống, cua tươi đóng gói, phục vụ nhà hàng, quà biếu.

Sản phẩm từ cua Cà Mau không chỉ là nguồn thu quan trọng cho hàng vạn hộ dân mà còn được xem là đặc sản với tiềm năng lớn để khai thác thị trường cao cấp trong nước và quốc tế. Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tổng sản lượng cua lên hơn 36.000 tấn, phấn đấu xuất khẩu và phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ ngành hàng đạt từ 30% tổng sản lượng…

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, cho biết để phát huy hơn nữa tiềm năng cũng như lợi thế của ngành hàng cua thì tỉnh đã và đang triển khai nhiều định hướng chiến lược phát triển bền vững.

Trong đó, ưu tiên xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất cua biển từ con giống, quy trình nuôi, chế biến, bảo quản đến quảng bá và tiêu thụ hướng đến chuẩn quốc tế, hữu cơ, GlobalGAP, VietGAP; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu giống mới, mô hình cua lột (cua cốm) và các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn với sản phẩm cua Cà Mau cũng như hình thành các tour tham quan - trải nghiệm - ẩm thực đặc trưng nhằm góp phần lan tỏa thương hiệu cua Cà Mau đến du khách trong và ngoài nước; đa dạng hóa sản phẩm.

"Mở rộng hợp tác quốc tế, mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư chế biến sâu, logistics… Đẩy mạnh truyền thông - quảng bá thương hiệu cua Cà Mau trên nền tảng số, báo chí để cua Cà Mau trở thành thương hiệu quốc gia, niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ hải sản thế giới" - ông Phạm Văn Thiều nhấn mạnh.

Cua biển Cà Mau được xem là loài cua ngon nhất Việt Nam nên được người tiêu dùng rất ưa chuộng

Ngày hội Cua Cà Mau thành công toàn diện Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều khẳng định Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II năm 2025 đã thành công trên mọi phương diện, hoàn thành các mục tiêu đề ra và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng không chỉ ở Cà Mau mà còn lan tỏa đến TP HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Thành công đó đã góp phần củng cố thương hiệu cua Cà Mau và tiếp tục quảng bá mạnh mẽ tiềm năng kinh tế biển, thương mại - dịch vụ và du lịch; gắn kết cộng đồng; tôn vinh các nông dân, ngư dân, nghệ nhân và doanh nghiệp - những người đang ngày đêm gìn giữ hệ sinh thái rừng, biển và phát triển ngành cua theo hướng bền vững. "Đây là động lực để Cà Mau phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển, điểm đến văn hóa - du lịch đặc sắc của cả nước và vươn tầm quốc tế trên con đường xây dựng thương hiệu "Cà Mau - nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành" - ông Phạm Văn Thiều kỳ vọng.



