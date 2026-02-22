Cứ nhằm mùng 6 Tết, người dân lại kéo nhau đi chợ "choảng nhau" cầu may

Sáng 22-2 (tức ngày 6 Tết), hàng ngàn người dân ở khắp nơi lại đổ về tổ dân phố Chùa Lạc Giang, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa để dự phiên chợ "độc nhất vô nhị" ở xứ Thanh - "choảng nhau" cầu may, một năm chỉ họp duy nhất 1 lần.

Đến dự phiên chợ Chuộng vào mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, người dân ngoài được thưởng thức nhiều món ăn dân dã "cây nhà lá vườn" như bánh cuốn, bánh dẻo, bánh đa gấc; mua các cây, con giống, tham gia các trò chơi dân gian... còn được thưởng thức những màn "choảng nhau" bằng cà chua, trứng gà, vịt, là "đặc sản" không thể thiếu tại chợ.

Dân gian có câu "Chết bỏ con bỏ cháu, sống không ai bỏ mùng 6 chợ Chuộng" để nói về tầm quan trọng của phiên chợ "có một không hai" này. Theo dân gian, nguồn gốc diễn ra phiên chợ này có từ thời nhà Lê.

Theo sử cũ, vào ngày mùng 6 Tết, có một vị tướng bị giặc đuổi chạy qua đây, để tránh bị địch phát hiện, vị tướng ra lệnh cho quân lính cùng dân làng họp chợ. Khi quân địch đến tưởng đó là phiên chợ bình thường, không đề phòng, cảnh giác.

Phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần nên thu hút rất đông người dân, du khách đi chợ trong ngày 6 Tết

Lúc vị tướng phát lệnh tấn công, quân địch bị bất ngờ không kịp trở tay và bị đánh tan tác. Để tưởng nhớ vị tướng đã có công dẹp giặc, cứ ngày mùng 6 Tết Nguyên đán người dân lại nô nức đến đây để họp chợ, trở thành nét đẹp văn hóa của người dân địa phương.

Theo ghi nhận, trong sáng nay, thời tiết có mưa nhẹ, nhiệt độ xuống thấp, thế nhưng không lạnh như năm trước. Ngay từ sáng sớm, người dân địa phương khắp nơi đã đổ về chợ Chuộng để mua bán, cầu may mắn ngày đầu năm mới.

Cà chua, thứ "vũ khí" không thể thiếu ở chợ Chuộng để người dân ném nhau cầu may

Thanh niên đến chợ ai cũng cầm cho mình 1 túi cà chua để "choảng nhau"

Các cô gái trẻ luôn là mục tiêu để thanh niên ném cà chua

Các cô gái trẻ bị ném cà chua tơi tả, thế nhưng ai cũng rất vui vẻ. Bởi theo quan niệm, ai bị ném nhiều cà chua trong năm mới sẽ gặp nhiều may mắn

Chợ Chuộng cũng là địa điểm được báo chí, mạng xã hội quan tâm

Mảnh vụn cà chua vương khắp nơi ở chợ

Tại phiên chợ, người dân bày bán rất nhiều sản vật của địa phương

Mặc dù thời tiết có mưa, thế nhưng người dân tới chợ vẫn rất đông.



