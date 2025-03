Cụ ông 84 tuổi điều khiển xe ôtô gây tai nạn làm 2 người bị thương

Ngày 29-3, Công an TP Hải Phòng cho biết qua kiểm tra nhanh, ông Đ.H.T. (SN 1941, trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), người điều khiển xe ôtô gây tai nạn liên hoàn trên đường Trần Phú, phường Cầu Đất, khiến 2 người bị thương, âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương

Trước đó, khoảng 14 giờ 25 phút ngày 27-3, tại khu vực trước cửa số nhà 99 đường Trần Phú, phường Cầu Đất xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ôtô nhãn hiệu Kia Morning mang BKS 15D - 002.xx do ông Đ.H.T. (SN 1941, trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền) điều khiển với 2 xe máy mang BKS 15B1-6570.xx do ông P.V.T. (SN 1984, trú tại quận Lê Chân) điều khiển và xe máy BKS 16N2-70xx do anh N.T.T. (SN 1992, trú tại quận Ngô Quyền) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn làm 2 xe máy hư hỏng nhẹ, ông P.V.T. và anh N.T.T. bị thương nhẹ, xe ô tô của ông Đ.H.T. bị hư hỏng phần đầu xe.

Khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã đưa ông Đ.H.T. và phương tiện về trụ sở xác minh, làm rõ. Qua kiểm tra nhanh, ông Đ.H.T. âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn.