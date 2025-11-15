HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cụ ông viết thư gửi Công an Phường Sài Gòn sau khi tìm lại được chiếc ví thất lạc

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau khi nhận được chiếc ví bị thất lạc, người đàn ông đã viết thư để thể hiện sự trân trọng và ghi nhận đối với Công an Phường Sài Gòn (TP HCM)

Tối 12-11, ông Phạm Văn Hải (72 tuổi) ngồi ở một quán cà phê trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, TP HCM. Sau đó, ông bất ngờ khi phát hiện chiếc ví đựng tiền và giấy tờ cá nhân gồm thẻ căn cước, giấy phép lái xe,... bị thất lạc.

img

Ông Phạm Văn Hải viết thư cảm ơn Công an phường Sài Gòn.

Lo lắng, ông Hải đến công an địa phương trình báo ngay sau đó.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Sài Gòn vào cuộc xác minh, trích xuất camera để truy tìm chiếc ví cho ông Hải.

Đến sáng 13-11, chiếc ví cùng toàn bộ giấy bờ bên trong được thu hồi và trao trả lại cho ông Hải theo đúng quy định.

Sau khi nhận lại tài sản, ông Hải bày tỏ lòng biết ơn đối với Công an phường Sài Gòn. Đặc biệt, để thể hiện sự trân trọng và ghi nhận, ông Hải đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an phường Sài Gòn.

Con gái đậu trường chuyên lớp 10, người cha viết thư cảm ơn 2 ân nhân

Con gái đậu trường chuyên lớp 10, người cha viết thư cảm ơn 2 ân nhân

(NLĐO) - "Lời cảm ơn đến những người tốt lặng lẽ" là tiêu đề bài viết của người cha có con vừa thi lớp 10 đăng trên mạng xã hội với hàng ngàn lượt tương tác.

Được trả lại 70 triệu đồng do chuyển nhầm, cô gái trẻ viết thư cảm ơn công an

(NLĐO) - Giao dịch chuyển khoản nhầm 70 triệu đồng vào tài khoản người lạ, một cô gái trẻ rơi vào tình huống hoang mang vì đó là tiền công ty.

Viết thư xin giúp đỡ bạn đến trường, nữ sinh lớp 7 gây xúc động cộng đồng mạng

(NLĐO) – Thấu cảm được sự mất mát và khó khăn của bạn học cùng lớp, một nữ sinh ở Hà Tĩnh viết tâm thư xin sự giúp đỡ để bạn được đến trường.

