Cụ ông viết thư gửi Công an Phường Sài Gòn sau khi tìm lại được chiếc ví thất lạc

Tối 12-11, ông Phạm Văn Hải (72 tuổi) ngồi ở một quán cà phê trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, TP HCM. Sau đó, ông bất ngờ khi phát hiện chiếc ví đựng tiền và giấy tờ cá nhân gồm thẻ căn cước, giấy phép lái xe,... bị thất lạc.

Ông Phạm Văn Hải viết thư cảm ơn Công an phường Sài Gòn.

Lo lắng, ông Hải đến công an địa phương trình báo ngay sau đó.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Sài Gòn vào cuộc xác minh, trích xuất camera để truy tìm chiếc ví cho ông Hải.

Đến sáng 13-11, chiếc ví cùng toàn bộ giấy bờ bên trong được thu hồi và trao trả lại cho ông Hải theo đúng quy định.

Sau khi nhận lại tài sản, ông Hải bày tỏ lòng biết ơn đối với Công an phường Sài Gòn. Đặc biệt, để thể hiện sự trân trọng và ghi nhận, ông Hải đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an phường Sài Gòn.