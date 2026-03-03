HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cử tri Bình Lợi, Tân Nhựt kỳ vọng đại biểu hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm

Huỳnh Như

(NLĐO) - Nhiều vấn đề dân sinh được cử tri Bình Lợi, Tân Nhựt trao đổi trực tiếp với các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI

Ngày 3-3, tại các xã Bình Lợi và Tân Nhựt, các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 40) đã tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và trực tiếp trao đổi những vấn đề sát sườn đời sống người dân.

Cử tri Bình Lợi, Tân Nhựt kỳ vọng đại biểu hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm - Ảnh 1.
Cử tri Bình Lợi, Tân Nhựt kỳ vọng đại biểu hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm - Ảnh 2.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 40) tiếp xúc cử tri xã Bình Lợi và Tân Nhựt

Sau phần giới thiệu tiểu sử, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động với các nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung vào tháo gỡ vướng mắc dân sinh, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Gỡ vướng, mở lối phát triển Bình Lợi

Tại xã Bình Lợi, cử tri phản ánh hàng loạt tồn tại kéo dài như vướng mắc đất đai, một số dự án chậm triển khai gây lãng phí nguồn lực, hạ tầng giao thông xuống cấp ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Người dân cũng kiến nghị thành phố quan tâm hơn đến chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ tạo việc làm, chăm lo người có công; đồng thời bảo đảm bộ máy sau sắp xếp, tinh gọn vẫn vận hành hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn.

Cử tri Bình Lợi, Tân Nhựt kỳ vọng đại biểu hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm - Ảnh 3.
Cử tri Bình Lợi, Tân Nhựt kỳ vọng đại biểu hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm - Ảnh 4.
Cử tri Bình Lợi, Tân Nhựt kỳ vọng đại biểu hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm - Ảnh 5.

Cử tri xã Bình Lợi nêu kiến nghị tại hội nghị

Không chỉ nêu khó khăn, cử tri Bình Lợi còn đặt vấn đề phát triển dài hạn. Ông Nguyễn Văn Thêm, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 4, cho rằng địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp chất lượng cao nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi. Nếu được quy hoạch đồng bộ, Bình Lợi có thể kết hợp phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, hướng đi vừa phù hợp xu thế thị trường, vừa giúp gia tăng giá trị sản phẩm và đa dạng hóa sinh kế cho nông dân.

Cử tri Bình Lợi, Tân Nhựt kỳ vọng đại biểu hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm - Ảnh 6.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 40) – trao đổi, lắng nghe ý kiến đại biểu bên lề hội nghị tiếp xúc cử tri

Theo ông Thêm, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là vốn. Hạn mức vay còn thấp trong khi nhu cầu đầu tư chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng kỹ thuật mới, cải tạo hạ tầng và xây dựng sản phẩm gắn với du lịch khá lớn. "Cần nâng hạn mức, kéo dài thời gian vay phù hợp chu kỳ sản xuất nông nghiệp và đơn giản hóa thủ tục để nông dân dễ tiếp cận vốn ưu đãi. Khi được tiếp sức đúng lúc, người dân sẽ mạnh dạn đầu tư, nâng cao thu nhập và góp phần phát triển kinh tế địa phương bền vững hơn" – ông Thêm đề xuất.

Tân Nhựt kiến nghị đồng bộ hạ tầng, cải cách thủ tục

Tại xã Tân Nhựt, các ý kiến tập trung vào định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Cử tri đề nghị sớm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông để khắc phục tình trạng xuống cấp, ùn tắc; đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo hướng công khai, minh bạch, hạn chế quy hoạch "treo".

Cử tri Bình Lợi, Tân Nhựt kỳ vọng đại biểu hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm - Ảnh 7.
Cử tri Bình Lợi, Tân Nhựt kỳ vọng đại biểu hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm - Ảnh 8.

Cử tri xã Tân Nhựt tìm hiểu, nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trước khi tham gia góp ý, kiến nghị tại hội nghị

Công tác quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và cải thiện cảnh quan cũng được đề cập nhiều lần. Bên cạnh đó, cử tri mong muốn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, hỗ trợ thanh niên học nghề, khởi nghiệp và tạo việc làm tiếp tục là mối quan tâm lớn, với kỳ vọng địa phương phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống.

Cử tri Bình Lợi, Tân Nhựt kỳ vọng đại biểu hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm - Ảnh 9.
Cử tri Bình Lợi, Tân Nhựt kỳ vọng đại biểu hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm - Ảnh 10.

Cử tri xã Tân Nhựt kỳ vọng các đại biểu cụ thể hóa cam kết bằng hành động thiết thực và những quyết sách sát thực tiễn

Cử tri Vũ Thị Thu Hương (ấp 8, xã Tân Nhựt) đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của các ứng cử viên, cho rằng chương trình hành động có trọng tâm, sát thực tế. Tuy nhiên, theo bà, điều quan trọng nhất là cam kết phải được cụ thể hóa bằng hành động và kết quả rõ ràng trong suốt nhiệm kỳ. "Niềm tin của người dân không đến từ lời hứa, mà từ những vấn đề được giải quyết đến nơi đến chốn" – bà nhấn mạnh.

Đơn vị bầu cử số 40 gồm các xã Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh và Hưng Long; có 5 ứng cử viên, bầu 3 đại biểu. Các ứng cử viên gồm: ông Dương Hoài Bảo, Bí thư, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh; ông Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, giảng viên cao cấp; bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Khắc Văn, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn, Thư ký Liên Chi hội Nhà báo Báo Sài Gòn Giải Phóng.

tiếp xúc cử tri xã Tân Nhựt Xã Bình Lợi HĐND TPHCM HĐND TPHCM khóa XI
