Ngày 21-5, tỉnh Long An tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An" năm 2023 và phát động cuộc vận động năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út (thứ 2 từ phải sang) trao giải cho tác giả đoạt giải cao

Cuộc vận động lần đầu tiên được tỉnh Long An tổ chức vào ngày 26-6-2023 với quy mô lớn, nhằm huy động trí tuệ, lắng nghe các ý tưởng, hiến kế của các tầng lớp nhân dân về những giải pháp đổi mới, đột phá phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền.

Đến 30-11-2023, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Long An đã tiếp nhận 128 hiến kế của 108 tác giả. Qua công tác xét chọn, chấm điểm công khai, hội đồng giám khảo quyết định chọn 10 hiến kế của 10 tác giả đáp ứng điều kiện, tiêu chí cuộc vận động để tiến hành xếp hạng, trao giải gồm các lĩnh vực: kinh tế có 1 hạng II, 2 hạng III và 2 hạng IV; văn hóa - xã hội có 2 hạng IV; xây dựng Đảng - chính quyền có 1 hạng I và 1 hạng IV; lĩnh vực tổng hợp có 1 hạng III.

Phát biểu phát động Cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An" năm 2024, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An - trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của 108 tác giả đã ủng hộ, tích cực gửi 128 hiến kế tham gia Cuộc vận động trong năm 2023. Đặt biệt, đối với các tác giả đạt giải, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Long An để hoàn thiện, phát triển các ý tưởng, giải pháp nêu trong hiến kế để triển khai thực hiện đạt hiệu quả, góp phần thiết thực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An.

Tiếp nối kết quả năm đầu thực hiện, trong năm 2024 này, ban tổ chức kêu gọi cử tri, nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An". Thời gian nhận tác phẩm hiến kế tham gia cuộc vận động từ ngày 1-12-2023 đến 31-12-2024, tháng 4-2025 sẽ chấm điểm, xếp hạng và trao giải.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được (thứ 3 từ phải sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út (thứ 2 từ trái sang) chứng kiến lễ ký kết phối hợp thực hiện Cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An"

Nội dung hiến kế năm 2024 tập trung vào các giải pháp tạo bước đột phá, tăng tốc hoàn thành sớm các chỉ tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021-2026; xây dựng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhân sự, sẵn sàng cho nhiệm kỳ 2026 - 2031.