Cửa biển bồi lắng chờ nạo vét, khai thông

Địa phương có bờ biển dài gần 13 km và 700 tàu thuyền cùng hàng ngàn ngư dân ngày đêm vươn khơi bám biển, không chỉ để phát triển kinh tế mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hằng năm, sản lượng hải sản khai thác tại địa phương ước khoảng 20.300 tấn.

Những năm gần đây, tình trạng bồi lắng tại cửa biển Khánh Hội, xã Khánh Lâm đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động khai thác và vận chuyển, kinh doanh hải sản. Ngư dân Nguyễn Văn Mung - ngụ xã Khánh Lâm, người đã gắn bó với nghề khai thác hải sản gần 20 năm - lo ngại: "Các luồng lạch tại cửa biển Khánh Hội bị bồi lắng, tàu thuyền dễ mắc cạn, phải tốn thêm chi phí cho việc thuê phương tiện kéo qua. Chúng tôi hy vọng cơ quan chức năng sớm nạo vét cửa biển để tàu thuyền ra khơi đánh bắt thuận lợi hơn".

Cửa biển Khánh Hội bị bồi lắng khiến hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh hải sản gặp nhiều khó khăn

Theo bà Trần Hồng Ửng, Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm, cửa biển Khánh Hội bồi lắng khiến ngư dân tốn thêm chi phí; người dân sinh sống bằng nghề kinh doanh, mua bán hải sản cũng gặp không ít khó khăn. Dịch vụ, thương mại của địa phương cũng chậm phát triển vì tàu khai thác và hậu cần không ra vào cửa biển được...

Mới đây, UBND xã Khánh Lâm đã kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm nạo vét cửa biển Khánh Hội. Bùn đất nạo vét có thể đổ vào hai bên kè ly tâm để chống xói lở. Bên cạnh đó, quy hoạch phần lấn biển ở đây thành khu hạ tầng kỹ thuật, thương mại - dịch vụ biển và du lịch sinh thái làng chài.

Trong đó, khu du lịch sinh thái làng chài được thực hiện theo hướng gắn kết du lịch với bảo tồn thiên nhiên. Khi khu du lịch này hình thành sẽ góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

"Những kiến nghị nêu trên nếu được thực hiện sẽ tháo gỡ nhiều khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành phụ trợ như: vận tải, thủ công mỹ nghệ, chế biến hải sản, logistics, đồng thời tăng cường thu hút nhà đầu tư và quảng bá hình ảnh địa phương" - bà Ửng kỳ vọng.