Cua biển Cà Mau liên tục tăng giá

Hiện cua gạch được thương lái đến tận nơi người dân nuôi thu mua với giá 900.000 đồng/kg - tăng từ 100.000 đến 350.000 đồng/kg, tùy loại, so với cách nay 1 tháng; cua y nhất 400.000 đồng/kg.

Cua biển Cà Mau được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì nuôi dưới tán rừng nên thịt chắc, ngọt

Ông Dư Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình (Cà Mau), nhận định những ngày tới, giá cua biển sẽ còn tiếp tục tăng bởi nhu cầu thị trường vào dịp Tết là rất lớn.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, địa phương có diện tích nuôi cua xen canh trong vuông tôm khoảng 365.000 ha với sản lượng hơn 31.000 tấn/năm. Cua biển Cà Mau được đánh giá là loài cua ngon, chất lượng nhất Việt Nam; mang lại nguồn thu cho tỉnh Cà Mau hơn 10.000 tỉ đồng/năm.