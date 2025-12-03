Cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đi bán, 3 người bị bắt

Ngày 3-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi, thông tin Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 3 nghi phạm gồm N.S. (63 tuổi, ngụ xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi); H.V.Đ. (38 tuổi, ngụ xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) và V.L. (65 tuổi, ngụ xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) cùng về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.

3 nghi phạm bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 5-2025, N.S. cùng H.V.Đ. đã tháo một quả bom và thu được 90 kg thuốc nổ. Sau đó, thông qua V.L., số thuốc nổ này được bán cho bị can N.C. (đã bị khởi tố trước đó) với giá 40 triệu đồng.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, các nghi phạm liên quan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 7 bị can liên quan trong vụ án. Đây được xác định là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với số lượng vật liệu nổ thu giữ 1.397kg thuốc nổ và 3.895 kíp nổ điện.

Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo mọi tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng, mua bán, chế tạo trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo và đặc biệt là vật liệu nổ.