Kinh tế

Cua gạch Cà Mau có giá 1,3 triệu đồng/kg

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Người dân vùng "thủ phủ" cua Cà Mau phấn khởi đón Tết vì loài đặc sản chủ lực của địa phương tăng giá kỷ lục.

Ngày 14-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, cua gạch loại 400 gram/con trên thị trường tỉnh Cà Mau được thương lái đến tận nhà của người dân thu mua với giá 1,3 triệu đồng/kg; cua gạch loại 300 gram/con giá 1 triệu đồng/kg; cua y nhất (cua đực từ 300 gram/con trở lên) giá 600.000 đồng/kg).

Cua gạch Cà Mau giá 1,3 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Giá cua Cà Mau tăng cao trong những ngày cận Tết đã mang lại sự phấn khởi cho rất nhiều hộ nuôi

Giá cua biển tăng cao những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ mang lại sự phấn khởi cho người dân mà còn giúp bà con có khoản tiền lớn để mua sắm đồ dùng phục vụ sinh hoạt của gia đình trong những ngày Xuân.

"Cua gạch có trọng lượng 400 gram/con so với thời điểm cách đây gần 3 tháng đã tăng 650.000 đồng/kg. Những ngày qua, tôi đặt rập bắt cua bán được gần 20 triệu đồng nên năm nay ăn Tết lớn" – lão nông Nguyễn Văn Tòng (75 tuổi; ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) cười nói.

Ông Dư Thái Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình, cho biết gia đình đã có nhiều năm gắn bó với nghề thu mua cua biển trên thị trường tỉnh Cà Mau. "Sản lượng cua biển của người dân dịp Tết năm nay rất nhiều cộng với việc bán được giá cao nên bà con ai cũng phấn khởi đón Xuân" – ông Bình chia sẻ.

Cà Mau có diện tích nuôi cua xen canh trong vuông tôm khoảng 365.000 ha với sản lượng trên 31.000 tấn/năm. Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tổng sản lượng cua lên 36.500 tấn, phấn đấu xuất khẩu và phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ ngành hàng cua đạt từ 30% sản lượng trở lên.

Cua biển Cà Mau được đánh giá là loại cua ngon và chất lượng nhất Việt Nam. "Người tiêu dùng trong nước và quốc tế ưa chuộng cua Cà Mau thông qua danh tiếng và chất lượng, như: thịt săn chắc, ngon ngọt, nhiều dinh dưỡng..

Sản phẩm cua Cà Mau không chỉ là nguồn thu quan trọng cho hàng vạn hộ dân mà còn là đặc sản có tiềm năng lớn để khai thác thị trường cao cấp trong nước và quốc tế" – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng thông tin.



