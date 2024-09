Cục An toàn thông tin cảnh báo chiêu trò đánh cắp tiền thẻ tín dụng khi mua hàng online

Mạo danh Sở Y tế TP HCM

Cục An toàn thông tin dẫn thông báo từ Công an TP HCM cho biết trong hai ngày 25 và 26-9, một số đối tượng lừa đảo đã giả danh cán bộ nhà nước như công an, Sở Y tế TP HCM liên hệ chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống để thông báo về đợt kiểm tra liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu chủ cơ sở kết bạn Zalo để gửi các văn bản có hình thức tương tự tài liệu cơ quan nhà nước như quyết định và thông báo thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Cùng với đó, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hoặc thậm chí số tài khoản ngân hàng để phục vụ cho quá trình “điều tra”. Từ đó, chiếm đoạt tài sản và thông tin của người dân.

Lừa đảo qua hình thức tặng quà 20-10

Mới đây, bà C. (ngụ Hà Nội) thấy trên mạng xã hội Facebook quảng cáo nội dung "YODY Thời Trang Mọi Nhà" tặng quà 20-10 cho khách hàng.



Một đối tượng hướng dẫn bà thực hiện nhiệm vụ để có cơ hội nhận tiền và các phần quà. Do cả tin, bà C đã chuyển cho đối tượng khoảng 50 triệu đồng để làm nhiệm vụ. Đối tượng lừa đảo tiếp tục yêu cầu bà chuyển thêm tiền để nhận được phần quà lớn hơn.

Chiều 24-9, bà C. đến ngân hàng để chuyển thêm 40 triệu đồng. May mắn, nhân viên ngân hàng và công an phường đã thuyết phục đây là lừa đảo nên bà C. đã dừng chuyển tiền.

Mạo danh hàng loạt khách sạn tại Nha Trang để lừa đảo

Cục An toàn thông tin cũng dẫn thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa về việc nhận được phản ánh tài khoản mạng xã hội tên “Thảo Cherry” thường xuyên đăng bài viết liên quan đến khách sạn, nghỉ dưỡng, khi có người hỏi thì tư vấn nhiệt tình.

Sau khi nhận tiền, đối tượng này chặn cuộc gọi, tin nhắn của du khách. Nhiều trường hợp phản ánh với cơ quan chức năng địa phương bị lừa đến hàng chục triệu đồng vì tin tưởng “Thảo Cherry”.

Đánh cắp thông tin thẻ tín dụng

Cũng theo Cục An toàn thông tin, thời gian gần đây, nhiều người bị kẻ gian đánh cắp thông tin thẻ tín dụng sau khi mua hàng thông qua các nền tảng trực tuyến. Đây là phương thức lừa đảo chiếm đoạt thông tin vô cùng mới.



Cụ thể, đối tượng sẽ đánh vào tâm lý ham mua đồ giá rẻ của người dân thông qua những bài đăng mua bán sản phẩm, hàng hóa với mức giá vô cùng ưu đãi, đi kèm nhiều khuyến mãi và quà tặng.

Người mua phải cung cấp các thông tin các nhân, thông tin ngân hàng để hoàn tất thủ tục thanh toán. Tuy nhiên, sau khi điền thông tin, phương thức thanh toán của nạn nhân sẽ bị từ chối.

Các đối tượng xấu tạo lập những website giả mạo sàn thương mại điện tử, đính kèm đường dẫn trong các bài đăng quảng bá sản phẩm. Đáng chú ý, các trang web này chỉ nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng sẽ gửi tin nhắn cho nạn nhân, nói rằng phương thức thanh toán không thành công do thẻ bị từ chối, khuyến cáo nạn nhân thử lại bằng cách sử dụng thẻ khác.

Hậu quả là những đối tượng xấu sẽ chiếm đoạt thông tin tài chính của nạn nhân, nhanh chóng thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp trước khi bị phát hiện.