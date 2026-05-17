Thời sự Xã hội

Cục CSGT nói gì về việc xử phạt khi đèn tín hiệu giao thông bất ngờ chuyển xanh sang đỏ?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng thì CSGT sẽ không xử phạt, người dân có thể phản ánh cho lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Ngày 17-5, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một số thắc mắc của các tài xế điều khiển ô tô, xe máy đang chạy trên đường thì gặp đèn tín hiệu bị lỗi (nháy đỏ liên tục, hoặc bộ đếm giây đèn xanh chưa hết thì đột ngột chuyển tín hiệu đỏ), hay trong trường hợp đèn tín hiệu bị hỏng, thì có bị CSGT xử phạt hay không?

CSGT giải đáp thắc mắc về đèn tín hiệu giao thông bất ngờ chuyển đỏ - Ảnh 1.

Đèn tín hiệu giao thông chuyển từ xanh sang đỏ. Ảnh: Gif

Trả lời nội dung này, đại diện Cục CSGT cho biết đối với trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng thì CSGT sẽ không xử phạt các trường hợp bị ghi nhận vi phạm qua các hình thức trực tiếp phát hiện hoặc qua hệ thống camera giám sát.

Theo Cục CSGT, khi gặp trường hợp đèn bị lỗi, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có thể phản ánh với lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ trên đường; hoặc đối với trường hợp cán bộ CSGT trực tiếp phát hiện vi phạm của người dân.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm đối với trường hợp người dân vượt đèn đỏ trong khi đèn tín hiệu bị lỗi, hành vi vi phạm của người dân bị phát hiện thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc hệ thống camera giám sát, khi người dân nhận được thông báo vi phạm và tới làm việc với CSGT, người dân có quyền được xem lại toàn bộ hình ảnh, clip vi phạm để xác định có vi phạm hay không, hoặc hệ thống đèn tín hiệu có bị lỗi hay không. Ngoài ra, người dân có thể cung cấp hình ảnh, clip từ camera giám sát hành trình hoặc camera giám sát của người dân ven đường… để chứng minh đèn tín hiệu giao thông bị lỗi hoặc bị hỏng.

Trường hợp người tham gia giao thông nhận thấy đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng, có thể thông báo tới Cục CSGT hoặc phòng CSGT các địa phương. Đối với Cục CSGT, người dân có thể phản ánh đến qua điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (0789.388.539), hoặc qua ứng dụng VNeTraffic.

Cục CSGT: Xử lý nghiêm hành vi điều khiển đèn tín hiệu giao thông trái phép

Cục CSGT: Xử lý nghiêm hành vi điều khiển đèn tín hiệu giao thông trái phép

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, sẽ xử lý nghiêm các hành vi can thiệp, tác động điều khiển hoặc lạm dụng quyền hạn để điều khiển đèn tín hiệu giao thông trái phép

Kiểm tra hệ thống đèn tín hiệu giao thông

(NLĐ) - UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở GTVT tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng kỹ thuật và hiệu quả khai thác sử dụng của các hệ thống đèn tín hiệu giao thông hiện hữu trên địa bàn TP

Rối mắt với "rừng" đèn tín hiệu giao thông

(NLĐO) - Giao lộ Lưong Định Của - Liên Tỉnh lộ 25B (phường An Phú, quận 2 - TPHCM) có cả chục trụ đèn tín hiệu giao thông khiến người đi đường vô cùng rối mắt.

