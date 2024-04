Cục Đường bộ yêu cầu rà soát gói thầu có sự tham gia của Tập đoàn Thuận An

Dự án nâng cấp Quốc lộ 14E ở tỉnh Quảng Nam có tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng. Ảnh: Trần Thường

Cục Đường bộ vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 4 làm việc ngay với đại diện có thẩm quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (thành viên liên danh nhà thầu) về khả năng tiếp tục thực hiện thi công hoàn thành gói thầu XD02 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam.

Trường hợp không thể tiếp tục triển khai thi công đáp ứng tiến độ của dự án, Ban Quản lý dự án 4 căn cứ quy định của hợp đồng và pháp luật có liên quan đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Ban Quản lý dự án 4 cũng được giao phải báo cáo phạm vi, giá trị công việc của Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An trong gói thầu XD02, tình hình triển khai thi công đến thời điểm hiện tại. Báo cáo về các khó khăn, giải pháp xử lý của Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An về cơ cấu tổ chức, người đại diện theo pháp luật; khả năng cung cấp vật liệu, huy động máy móc, nhân công, tài chính; đánh giá các tác động, ảnh hưởng đối với công tác triển khai dự án.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc yêu cầu Ban Quản lý dự án 4 báo cáo để xác định xem doanh nghiệp sau khi có lãnh đạo bị khởi tố, việc thực hiện dự án có đảm bảo không. Nếu không ảnh hưởng sẽ tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết; nếu ảnh hưởng, không đảm bảo sẽ thay nhà thầu, chủ đầu tư sẽ chuyển khối lượng cho đơn vị khác thi công.

Trước đó, ngày 19-12-2022, Cục Đường bộ Việt Nam có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XD02: Thi công xây dựng đoạn Km40+00 - Km71+500 thuộc dự án cải tạo nâng cấp QL14E đoạn Km15+270 - Km89+700 tỉnh Quảng Nam.

Nhà thầu chính là liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Tân Hoàng Long - Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An - Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình Tây An. Nhà thầu phụ là Công ty CP 134 Việt Nam. Giá trúng thầu dự án hơn 507,5 tỉ đồng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 650 ngày.

Ngày 15-4-2024, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An. C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giữ bị can đối với hàng loạt lãnh đạo của công ty này để điều tra.