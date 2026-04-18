Cục Hàng không đề nghị Trung Quốc duy trì nguồn cung nhiên liệu cho hãng bay Việt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cục Hàng không đề nghị Trung Quốc duy trì nguồn cung nhiên liệu cho hãng bay Việt

Dương Ngọc

(NLĐO)- Đề nghị Trung Quốc tiếp tục duy trì nguồn cung đầy đủ, ổn định cho các đơn vị nhập khẩu nhiên liệu hàng không của Việt Nam theo các hợp đồng đã ký.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã gửi thư tới Tổng Cục trưởng Tổng cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) Song Zhiyong, đề nghị hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu hàng không cho Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ.

Theo thư đề ngày 17-4, Cục Hàng không Việt Nam cho biết cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đã gây ra những gián đoạn nghiêm trọng cho chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu và khu vực. Qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các hãng hàng không do thiếu hụt nhiên liệu hàng không. Các hãng hàng không Việt Nam cũng đang trong tình trạng tương tự.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị CAAC xem xét chỉ đạo các nhà cung cấp nhiên liệu hàng không liên quan, bao gồm Sinopec, PetroChina và Tập đoàn Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC), tiếp tục duy trì nguồn cung nhiên liệu hàng không đầy đủ và ổn định cho các nhà nhập khẩu nhiên liệu hàng không của Việt Nam trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết.

Theo Cục trưởng Uông Việt Dũng, việc duy trì nguồn nhiên liệu sẽ giúp các hãng hàng không Việt Nam ổn định khai thác các đường bay đến Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu đi lại giữa hai nước.

Trong thư, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh đề nghị trên được đưa ra trên cơ sở quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc, các trao đổi cấp cao gần đây giữa hai nước. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó đã tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác toàn diện giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Tin liên quan

Thúc đẩy ký kết Hiệp định Hàng không mới giữa Việt Nam và Nga

(NLĐO)- Năm 2025, các hãng hàng không hai bên đã khai thác hơn 3.100 chuyến bay, vận chuyển trên 800 ngàn lượt hành khách và hơn 3 ngàn tấn hàng hóa.

(NLĐO) - Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo đảm an toàn hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

(NLĐO)- Trước áp lực giá nhiên liệu tăng mạnh, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tách chi phí nhiên liệu khỏi giá vé thông qua cơ chế phụ thu.

hàng không Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo