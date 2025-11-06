HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cục Hàng không yêu cầu rà soát quy trình kiểm tra hành lý xách tay

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sân bay, hãng bay rà soát quy trình kiểm tra hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên máy bay

Các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất nhanh chóng rà soát quy trình kiểm soát hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên máy bay để tránh ùn tắc, tạo thuận lợi cho hành khách.

Cục hàng không yêu cầu rà soát quy trình kiểm tra hành lý xách tay tại sân bay - Ảnh 1.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, khi hãng hàng không siết chặt hành lý xách tay, không phải để làm khó hành khách, mà là đảm bảo an toàn bay, cắt giảm chi phí nhiên liệu và giữ đúng giờ cất cánh. Ảnh: Quy định về hành lý xách tay của một hàng hàng không

Đó là nội dung đáng chú ý trong văn bản Cục Hàng không Việt Nam vừa gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); các hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways; các Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, Hà Nội; công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam và các hãng hàng không nước ngoài khai thác đi/đến Việt Nam về việc kiểm tra hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên máy bay.

Theo đó, thời gian vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh việc kiểm tra hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên máy bay của các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất chưa được chuyên nghiệp, gây phiền hà cho hành khách và ảnh hưởng đến hình ảnh và chất lượng dịch vụ của ngành hàng không.

Để đảm bảo an toàn, khởi hành đúng giờ cho mỗi chuyến bay và nâng cao chất lượng dịch vụ, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất nhanh chóng rà soát quy trình kiểm soát hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên máy bay để tránh ùn tắc, tạo thuận lợi cho hành khách; sử dụng thiết bị cân hành lý đúng tiêu chuẩn, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền các quy định về vận chuyển hành lý của hãng trên trang thông tin điện tử, văn phòng bán vé và hệ thống đại lý, cũng như quán triệt nhân viên phục vụ hành khách về thái độ phục vụ, đảm bảo chuyên nghiệp, thân thiện.

Theo Cục Hàng không, trên thực tế, không chỉ các hãng hàng không Việt Nam áp dụng thiết bị cân để kiểm tra hành lý xách tay của hành khách ngay trước cửa ra máy bay, mà trên thế giới, một số hãng hàng không như: Ryanair, Wizz Air, ANA, JAL, AirAsia, Southwest Airlines, Delta Airlines… cũng đã kiểm soát chặt chẽ hành lý cabin để đảm bảo an toàn, đúng trọng lượng và giữ chuẩn dịch vụ trên khoang.

Việc xách tay quá nhiều đồ có thể khiến thời gian lên và xuống máy bay bị kéo dài. Mỗi kg dư trên cabin đều ảnh hưởng đến cân bằng trọng lượng máy bay, lượng nhiên liệu và thời gian đóng cửa máy bay để khởi hành đúng giờ. Mỗi phút trễ ở cửa khởi hành có thể làm dây chuyền khai thác chậm hàng loạt chuyến sau đó.

Bởi vậy, khi hãng hàng không siết chặt hành lý xách tay, không phải để làm khó hành khách, mà là đảm bảo an toàn bay, cắt giảm chi phí nhiên liệu và giữ đúng giờ cất cánh.

