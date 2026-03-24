Kinh tế

Cục Hàng không yêu cầu siết chấp hành quy định về giá

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không về việc tăng cường chấp hành quy định của pháp luật về giá.

Nhằm triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về tăng cường chấp hành quy định của pháp luật về giá, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền đến các cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn Luật Giá, trong đó có các quy định về kê khai giá, niêm yết giá; tăng cường công tác tập huấn, đào tạo các quy định của pháp luật về giá; thực hiện nghiêm quy định của Luật Giá về công khai thông tin về giá.

Cục Hàng không yêu cầu siết chấp hành quy định về giá - Ảnh 1.

Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm quy định của Luật Giá về công khai thông tin về giá. Ảnh minh họa

Việc đề xuất định giá/điều chỉnh giá dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh và cung cấp dịch vụ chuyên ngành hàng không. 

Trường hợp đề nghị định giá/điều chỉnh giá dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá, các doanh nghiệp cần chủ động rà soát các yếu tố hình thành giá, đánh giá kỹ tác động đối với kinh tế -xã hội, lạm phát mục tiêu để có phương án điều chỉnh giá với mức độ và thời điểm điều chỉnh phù hợp; nghiên cứu thực hiện lập phương án giá theo đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc và phương pháp định giá theo quy định.

Cục Hàng không yêu cầu các Cảng vụ hàng không rà soát và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của Bộ Xây dựng. 

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá dịch vụ phi hàng không; tập trung chú trọng công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kê khai giá, niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật như hành vi kê khai không đúng giá bán, không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không niêm yết giá hoặc niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng; bán mức giá cao hơn giá niêm yết, giá kê khai…

Xung đột Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng hàng không và giá nhiên liệu, nhiều hãng bay tăng giá vé

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam cho biết đến ngày 15-3, không phận nhiều khu vực Trung Đông vẫn bị hạn chế khai thác do ảnh hưởng của xung đột.

Các hãng hàng không tăng giá vé, phụ thu nhiên liệu như thế nào?

(NLĐO)- Theo khảo sát, hơn 60% các hãng hàng không quốc tế áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3-2026.

Hàng không dự kiến phụ thu nhiên liệu từ tháng 4

(NLĐO)- Hàng không đã cắt giảm một số chuyến bay và đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu các đường bay quốc tế, có thể áp dụng từ đầu tháng 4-2026.

