Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa yêu cầu Thuế tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu.

Cục Thuế yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm thuế trong kinh doanh xăng dầu, tập trung vào các thời điểm trước, trong và sau khi điều chỉnh giá.

Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh tình hình địa chính địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, xung đột leo thang tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến nguồn cung và giá xăng dầu trong nước.

Trong tháng 3-2026, với 5 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, theo Cục Thuế, có tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn trong kinh doanh xăng dầu. Việc này đặt ra yêu cầu phải kịp thời phát hiện sai phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật về thuế và pháp luật liên quan.

Cục Thuế nêu rõ qua rà soát cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử đối với một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, cơ quan thuế ghi nhận một số dấu hiệu bất thường.

Theo đó, số lượng hàng bán trước và sau thời điểm điều chỉnh giá có biến động mạnh, cá biệt có doanh nghiệp tổng sản lượng xuất bán trong 2 ngày trước lớn gấp hơn 3 lần sản lượng 2 ngày sau thời điểm tăng giá, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao trong quản lý thuế.

Vì vậy, Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn tập trung nguồn lực rà soát, phân tích dữ liệu về khai thuế, hóa đơn điện tử, sản lượng bán hàng, doanh thu, tồn kho trước và sau thời điểm Nhà nước điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, xác định doanh nghiệp có rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý trực tiếp để kiểm tra đột xuất.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường; kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với mặt hàng xăng dầu. Thời kỳ kiểm tra từ tháng 1-2026 đến hết tháng 3-2026.

Trong đó, cần tập trung kiểm tra lượng xăng dầu bán ra của doanh nghiệp trong các ngày trước, trong và sau ngày điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, bởi đây là những thời điểm sản lượng xăng, dầu xuất bán biến động lớn hơn so với các ngày khác.

Cục Thuế cũng lưu ý cần kiểm tra số lượng hóa đơn điện tử xuất trong ngày, đặc biệt là các hóa đơn có sản lượng lớn. Đồng thời, đối chiếu sổ sách kế toán bán hàng với hóa đơn đã phát hành và hàng hóa thực tế xuất kho; kiểm tra sổ sách xuất, nhập, tồn kho theo ngày hoặc ca bán hàng để xác định chính xác khối lượng tồn kho tại thời điểm điều chỉnh giá.

Cùng với đó, kiểm tra chứng từ, thủ tục xuất - nhập hàng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Đối với các khách hàng mua số lượng lớn bất thường, cần kiểm tra phương tiện vận chuyển, kho chứa, hợp đồng mua bán, điều kiện và thời gian giao nhận hàng.

Cục Thuế yêu cầu, khi phát hiện dấu hiệu găm hàng, đầu cơ, hạn chế bán ra nhằm trục lợi khi giá biến động; lập và sử dụng hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không phản ánh đúng bản chất giao dịch; gian lận về giá, chuyển lợi nhuận giữa các đơn vị có quan hệ liên kết; không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn không đầy đủ, cần xử lý nghiêm theo quy định hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền.