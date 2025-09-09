HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Cục Tiền lương và BHXH nói gì về tiền lương căn cứ đóng BHXH theo quy định mới?

MAI CHI

(NLĐO) - Các chế độ, phúc lợi ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động không phải là tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc

Tại Luật BHXH năm 2024 (hiệu lực từ ngày 1-7-2025) và Nghị định số 158/2025/NĐ-CP đã có quy định về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Lúng túng về các khoản phải đóng BHXH

Tuy nhiên, trên thực tế tại các doanh nghiệp, ngoài lương cơ bản, phụ cấp lương, người lao động còn có các khoản hỗ trợ khác từ người sử dụng lao động như: tiền ăn giữa ca, nhà ở, xăng xe, điện thoại, nuôi con nhỏ, sinh nhật, hiếu hỉ…

Cục Tiền lương và BHXH nói gì về tiền lương căn cứ đóng BHXH theo quy định mới - Ảnh 1.

Các chế độ, phúc lợi của người lao động ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động không phải đóng BHXH bắt buộc

Một số khoản hỗ trợ trong số đó được xác định mức tiền cụ thể, được trả cố định, thường xuyên hằng tháng cùng kỳ trả lương, song không được nêu rõ tên trong các quy định, dẫn đến doanh nghiệp lúng túng trong việc xác định các khoản thu nhập phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động theo quy định mới.

Căn cứ đóng BHXH

Tại công văn gửi Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam mới đây, Cục Tiền lương và BHXH (Bộ Nội vụ) đã hướng dẫn rõ hơn về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định Nghị định số 158/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 31 của Luật BHXH 2024 và quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 158/2025/NĐ-CP) là tiền lương tháng, bao gồm:

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ Luật Lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

- Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

- Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT BLĐTBXH ngày 12-11-2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) thì không phải là tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc.

